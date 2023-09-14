Рынок акций РФ просел ниже 3140п по индексу МосБиржи

Второй эшелон отметился рекордным числом дискретных аукционов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение в преддверии решения ЦБ РФ по ставке, откат сдерживался подорожавшей нефтью и ростом внешних фондовых площадок после умеренного повышения ставки ЕЦБ; индекс МосБиржи после локального падения в район 3070 пунктов завершил день в районе 3140 пунктов за счет ослабления рубля. День отметился увеличением волатильности бумаг во "втором" и "третьем" эшелонах, что привело к рекордному числу проведенных на бирже дискретных аукционов (около 70).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3139,49 пункта (-0,3%, минимум сессии - 3072,82 пункта), индекс РТС - 1018,31 пункта (-1,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 97,14 рубля (+0,91 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (-2,9%), расписки TCS Group (-2,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), расписки OZON (-1,1%), акции "Яндекса" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "Интер РАО" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%).

"Аэрофлот" рассчитывает получить в III квартале этого года "уверенную" операционную прибыль, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Третий квартал планируем закончить с уверенной операционной прибылью", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

Подорожали акции "Магнита" (+1,1%), "НЛМК" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в ходе основной сессии 14 сентября на Мосбирже было объявлено около 70 дискретных аукционов из-за падения цен бумаг более чем на 20%. Такие аукционы проходили в акциях "второго" и "третьего" эшелонов, подвергшихся массовой распродаже на ожиданиях решения ЦБ РФ по ставке, которое будет вынесено на предстоящем 15 сентября заседании.

"В случае нового витка ужесточения монетарных условий на российских фондовых площадках с высокой вероятностью будет наблюдаться нисходящая коррекция. Большинство акций второго-третьего эшелона за последние месяцы показали двузначные и даже трехзначные темпы роста, поэтому многие инвесторы стремятся продать их и зафиксировать высокую прибыль", - считает аналитик.

Массированные распродажи на Мосбирже также усугубил технический сбой на срочном рынке, из-за которого участники торгов сообщили об убытках. Однако после заседания ЦБ РФ в ближайшее время многие из обвалившихся акций могут снова начать расти в цене, считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ с утра продолжил падение, индекс МосБиржи локально вываливался вниз из широкого коридора 3100-3200 пунктов под давлением распродаж игроков, которые не хотели оставаться с открытыми позициями перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ставке.

Крупные игроки профессионального сообщества все больше публично заявляют, что у регулятора нет фактических оснований на повышение ключевой ставки даже на 0,5-1 процентный пункт. Однако и сам ЦБ, и долговой рынок, скорее, намекают на обратное, поэтому повышение ставки не исключено, считает эксперт.

Не особо помогают российским активам и цены на нефть, которые растут уже три недели подряд (Brent в четверг превысила $93 за баррель). Позитивно на ценах, вероятно, сказываются "долгоиграющие" прогнозы и заявления о состоянии мирового рынка нефти со стороны МЭА, Минэнерго США и ОПЕК. (МЭА, например, прогнозирует рост спроса в среднем на 2,2 млн б/с).

На внешних рынках инвесторы еще накануне были уверены в сохранении ставки ФРС на текущем уровне, однако риски развития инфляции могут взять верх над снизившимся риском развития рецессии, что несколько охлаждает пыл игроков. Прогноз на 15 сентября по индексу МосБиржи - 2990-3120 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, волатильность на российском рынке акций остается повышенной, что связано с ожиданиями итогов предстоящего заседания ЦБ РФ, который может повысить ключевую ставку. После заявлений глав двух крупнейших госбанков ВТБ и Сбербанка сохраняется вероятность, что Банк России будет более сдержанным в своих действиях. Базовый сценарий предполагает повышение в пределах 100-150 б.п. (до 13-13,5% годовых), но не исключается и более динамичное повышение, считает эксперт.

Тем не менее, рынок акций по-прежнему сохраняет потенциал к росту. Его драйверами могут выступить ожидающиеся выплаты промежуточных дивидендов, а также рост цен на нефть. Нефть дорожает на фоне прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) о значительном дефиците поставок в ближайшие месяцы из-за продления Саудовской Аравией и Россией ограничений на добычу нефти. ОПЕК также предупреждает, что дефицит может стать самым большим более чем за десять лет, если сокращение добычи сохранится. При этом правительство США считает, что мировое потребление нефти превысит ее производство, отмечает Кирсанова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отмечает, что прогнозы по ставке ЦБ РФ противоречивы: от сохранения на уровне 12,0% до повышения на 150 б.п. и более. Соответственно, при повышении ставки облигации станут существенной альтернативой акциям. К тому же преобладает мнение, что повышение ставки ЦБ долго не продержится, и на горизонте 6-12 месяцев начнется цикл смягчения ДКП, полагает аналитик.

Наиболее сильные движения в четверг наблюдались во "втором" и "третьем" эшелонах, хотя логике данные движения почти не поддаются. Чаще всего это связано с влиянием телеграм-каналов с их советами по "интересным" идеям. Впрочем, в бумагах ОВК (-24,3%) есть конкретная идея падения - акционеры одобрили дополнительную эмиссию акций. После размещения 12,5 млрд акций доли уже существующих акционеров ОВК будут размыты в сто раз, отмечает Кочетков.

Ключевые ставки ЕЦБ

В Европе ЕЦБ не стал брать паузу и повысил ставки еще на 25 б.п., умеренное ужесточение ДКП поддержало рост фондовых площадок. Нефть подорожала на фоне дефицита предложения, причем ноябрьские поставки Brent на $2,44 дороже февральских (структура бэквордации в нефтяных фьючерсах сохраняется и даже расширяется). В ежемесячном обзоре ОПЕК, который вышел ранее на неделе, отмечалось, что дефицит предложения в IV квартале может составить 3 млн б/с, напомнил аналитик.

В США темпы роста цен производителей ускорились в августе до 1,6% с 0,8% в июле, однако базовый индекс цен производителей замедлился до 2,2% с 2,4%. Розничные продажи в США увеличились за август на 0,6% при ожиданиях повышения на 0,2%, отметил Кочетков.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 1-2%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,7%).

Европейский Центробанк в четверг увеличил ставки на 0,25 п.п.: базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%, ставка по депозитам - до 4%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,75%.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, решение о подъеме ставок ЕЦБ принято подавляющим большинством голосов, ЕЦБ рассчитывает, что удержание ставок на текущих уровнях позволит ослабить инфляцию. При этом она отметила, что не готова сказать, что ставки уже достигли пиковых значений.

Также ЕЦБ ухудшил оценку роста ВВП еврозоны на ближайшие три года. Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, экономика увеличится по итогам 2023 года на 0,7%, в следующем году - на 1%, в 2025 году - на 1,5%. В июне ожидалось соответственно 0,9%, 1,5% и 1,6%.

На следующей неделе состоится заседание Федрезерва США. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной на заседании 19-20 сентября, оценивается трейдерами после выхода августовских данных по инфляции в 97%, отмечает Market Watch.

Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов - до 5,5-5,75% годовых в ноябре, оцениваются рынком в 39%, по данным CME FedWatch.

Нефть

На нефтяном рынке цены в четверг растут после умеренной просадки накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,37 за баррель (+1,6% и -0,2% в среду), октябрьская цена WTI - $89,88 за баррель (+1,6% и -0,4% накануне).

Снижению котировок в среду способствовали данные об ускорении инфляции в августе и статистика Минэнерго США о неожиданном повышении нефтяных резервов в стране: запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,48 млн), запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,85 млн), резервы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей (ожидался рост на 1,4 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже падение многих акций днем составляло 20-30%, из-за чего биржа проводила дискретные аукционы, после которых падение цен существенно замедлилось.

По итогам дня подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (-23,3%), "Саратовэнерго" (-16,1% и -13,7% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-15,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-14,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-14,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-14,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-14%), ПАО "Яковлев" (-13,5%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (-13,5%), ПАО "Томская распределительная компания" (-13,3%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-13,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-12,9%), "Сахалинэнерго" (-12,7%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-12,6% и -14,8% "префы").

Внеочередное собрание акционеров ОВК одобрило 12 сентября увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций, сообщила компания. Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 руб. каждая. В настоящий момент уставный капитал компании состоит из 115 млн 996 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения акций будет определена позже советом директоров компании.

Выросли акции банка "Приморье" (+6,4%), "Камчатскэнерго" (+4,9%), ПАО "Генетико" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,79 млрд рублей (из них 12,32 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 10,51 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,24 млрд рублей на "префы" "Транснефти").