"Магнит" выкупил 21,5% акций у зарубежных инвесторов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" подвел итоги buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 акций, или 21,5% бумаг.

Согласно сообщению ритейлера, всего на выкуп было потрачено порядка 48,5 млрд рублей. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, - 2 215 рублей/акция.

Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear.

"В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, Скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции", - отмечается в сообщении.

В частности, в сделке принял участие банк-депозитарий программы ГДР "Магнита" - JPMorgan Chase Bank N.A., а также международные инвесторы, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды / ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы.

В начале августа этого года "Магнит" объявил результаты выкупа у тех инвесторов-нерезидентов, которые владели акциями компании через российскую инфраструктуру. Тогда "Магнит" выкупил 16,6% бумаг, потратив на это 37,4 млрд рублей.

Тогда же компания сообщила о намерении провести еще один buyback или рассмотреть вопрос о заключении двусторонних сделок купли-продажи по установленной цене выкупа за акцию.

"Компания продолжает диалог с акционерами, не имевшими возможность принять участие в данном тендерном предложении ввиду различных обстоятельств, и, в зависимости от их интереса и прочих факторов, в будущем покупатель может рассмотреть различные варианты структурирования выкупа акций у акционеров", - говорится в сообщении ритейлера.

Оферта на выкуп акций у инвесторов-нерезидентов была объявлена в июне. Изначально компания планировала выкупить у них до 10% акций, но позже увеличила лимит на выкуп до 29,8%. Месяцем позднее компания сообщила, что в рамках оферты нерезиденты предъявили к выкупу 21 млн 905 тыс. 943,8 акции, или 21,5% акций, находящихся в обращении.