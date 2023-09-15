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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Инфляция во Франции в августе ускорилась до 5,7%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли на 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,1% в июле.

Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом экспертов, представленным Trading Economics.

Франция инфляция
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