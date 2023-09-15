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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Промпроизводство в США в августе выросло лучше прогноза

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали увеличения на 0,1%.

В июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце повысилось до 79,7% с пересмотренных 79,5% в июле. Эксперты ожидали 79,3%.

Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,1% в помесячном сравнении, что совпало с ожиданиями экспертов. Горнодобывающая отрасль зафиксировала рост на 1,4%, коммунальный сектор - на 0,9%.

Промпроизводство в августе снизилось на 0,6% в годовом выражении после уменьшения на 0,7% в предыдущий месяц.

США
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