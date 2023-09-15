Британский индекс FTSE 100 вырос за неделю на 3,3% - максимум за 10 месяцев

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом на фоне позитивных данных о состоянии экономики Китая.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил за день 0,2% и достиг отметки 461,93 пункта.

Германский индикатор DAX поднялся на 0,6%, французский CAC 40 - на 1%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,01%.

Британский FTSE 100 в пятницу вырос на 0,5% и достиг самой высокой отметки за три месяца. При этом за всю прошедшую неделю индекс подскочил на 3,3%, что стало максимальным подъемом за десять месяцев, сообщает Trading Economics.

CAC 40 за пять рабочих дней прибавил 1,9% - это самый значительный прирост за девять недель. За этот период Stoxx 600 увеличился на 1,6%, DAX - на 1%, IBEX 35 - на 2%.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в КНР в августе ускорились, а безработица в стране снизилась, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление страны.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, розничные продажи повысились на 4,6% - их подъем стал самым существенным с мая. Оба показателя выросли сильнее прогнозов рынка. Безработица в прошлом месяце снизилась до 5,2% с июльских 5,3%.

Во Франции потребительские цены, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли в стране на 5,7% в годовом выражении, согласно окончательной оценке статуправления страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,1% в июле.

Котировки бумаг производителя настольных игр и другой игровой продукции Games Workshop подскочили на 10,6% и стали лидером роста среди компонентов Stoxx 600. Британская компания увеличила выручку в июне-августе на 14%, доналоговую прибыль - на 46%, а также объявила дивиденды в размере 50 пенсов на акцию.

Хорошая статистика из Китая оказала поддержку европейским производителям товаров класса "люкс", в том числе акции Richemont прибавили в цене 2,9%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 2,5%, L'Oreal - 2%, Kering - 1,8%, Hermes International - 1,5%, Burberry Group - 2,2%.

Также повысилась стоимость автомобильных компаний: Stellantis и Bayerische Motoren Werke AG - на 1,7%, Renault - на 1,3%, Porsche - на 1,9%.

Кроме того, котировки акций производителей шин Michelin и Continental поднялись на 1,6% и 1,4% соответственно, сталелитейной ArcelorMittal - на 1,5%, производителя цветных металлов Anglo American - на 1,8%.

Бумаги датской фармацевтической Bavarian Nordic подорожали на 2,4% на новостях о планах китайских властей по борьбе с оспой обезьян, которые повышают вероятность увеличения продаж одной из главных вакцин этой компании.

Котировки акций Hennes & Mauritz упали на 7,4%. Шведская компания, владеющая второй по величине в Европе сетью магазинов одежды, в третьем финансовом квартале (июнь-август) нарастила выручку на 6%, что оказалось хуже ожиданий экспертов.