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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Компании РЖД с 2025 года будет нужно по тысяче локомотивов в год

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" оценивает потребности в закупке тягового подвижного состава с 2025 года в 1 тысячу единиц в год, сообщил на круглом столе замдиректора департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" РЖД Сергей Галкин.

"Понимаем, что с 2025 года уже приобретение локомотивов не по 600, а более чем 1 тысячи локомотивов в год, необходимо будет поставлять", - сказал он.

По его словам, РЖД продолжают программу приобретения новых локомотивов, в 2023 году планирует закупить 605 локомотивов, из них 402 единицы уже получены. "Из-за общей экономической ситуации подрядчик (производитель локомотивов) выставил дополнительные условия по росту произведенной продукции", добавил Галкин. Контракты будущих периодов будут переоцениваться.

Говоря о "Восточном полигоне" Галкин отметил, что есть два технологических способа увеличения пропускной способности. Первое решение - это использование инновационных вагонов на лимитирующих направлениях, второе - оптимизация маршрутизации не только для груженых вагонов, но и для порожнего подвижного состава.

РЖД Сергей Галкин
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