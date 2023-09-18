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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

НКНХ остановил производство полипропилена на плановый ремонт до конца сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (входит в "СИБУР") в понедельник приступает к плановому остановочному ремонту на производстве полипропилена, сообщила пресс-служба химзавода.

"Он (ремонт - ИФ) направлен на повышение надежности работы оборудования во время штатной эксплуатации и завершится до 1 октября", - говорится в пресс-релизе.

НКНХ предупреждает, что 18 и 19 сентября установки в ходе подготовки к ремонту будут освобождаться от углеводородного сырья путем его сжигания на заводском факеле.

"Выход (углеводородов - ИФ) на факел - временное явление, которое не выходит за нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. Оно прекратится после вывода оборудования в ремонт и выхода на штатный режим работы после окончания ремонта", - отмечают в компании.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России.

НКНХ Нижнекамскнефтехим СИБУР
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