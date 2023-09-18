"О'Кей" в I полугодии сократила EBITDA на 5,4%, до 7,1 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "О'Кей" по итогам I полугодия 2023 года сократила EBITDA по МСФО на 5,4% - до 7,1 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Рентабельность показателя составила 7,1% против 7,7% в I полугодии 2022 года.

Так, EBITDA сети гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 5,5%, до 5,45 млрд рублей, рентабельность этого показателя - до 7,9% с 8%. EBITDA сети дискаунтеров "Да!" также снизилась - на 5,1%, до 1,66 млрд рублей, рентабельность EBITDA сети уменьшилась до 5,4% с 6,8% годом ранее.

Валовая прибыль группы "О'Кей" по итогам отчетного периода года выросла на 1,6%, до 22,65 млрд рублей, валовая маржа год к году не изменилась и составила 22,8%.

В I полугодии компания получила чистый убыток в размере 3 млрд рублей против чистой прибыли годом ранее. Компания связывает убыток с признанием неденежного убытка от курсовых разниц и ростом финансовых расходов.

Общая выручка увеличилась на 1,7%, до 99,5 млрд рублей.

В частности, выручка гипермаркетов снизилась на 4,5%, до 69,04 млрд рублей, выручка дискаунтеров, наоборот, выросла на 19,2%, до 30,44 млрд рублей.

Коммерческие, общие и административные расходы группы в I полугодии увеличились на 9,9%, до 21,76 млрд рублей, или до 21,9% от выручки с 20,2% в I полугодии 2022 года. Рост был в основном обусловлен увеличением расходов на персонал (до 9,5% от выручки с 8,7% годом ранее), связь и коммунальные услуги и амортизацию.

Чистый убыток от курсовых разниц группы "О'Кей" составил 881 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 1,53 млрд рублей годом ранее. Убыток имеет неденежный характер, поясняют в компании. Он возник из-за ослабления курса рубля в I полугодии и относится в основном к внутригрупповым займам, номинированным в долларах, а также к договорам аренды, которые номинированы в иностранной валюте.

Сумма чистых денежных средств, использованных в операционной деятельности, составила 521 млн рублей против чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности в I полугодии 2022 года. Изменение связано с увеличением инвестиций в оборотный капитал группы в первом полугодии 2023 года на фоне сокращения кредиторской задолженности.

Чистый инвестиционный денежный поток составил 2,25 млрд рублей против 3,48 млрд рублей годом ранее. Группа вложила около 950 млн рублей (без НДС) в развитие бизнеса гипермаркетов, включая обновление магазинов, и свыше 1,68 млрд рублей (без НДС) в расширение сети дискаунтеров.

Общий долг ритейлера вырос на 9,1% по сравнению с показателем на конец I полугодия 2022 года, до 48,44 млрд рублей, чистый долг - на 16,6%, до 42,52 млрд рублей.

Группа "О'Кей" на 30 июня 2023 года объединяла 77 гипермаркетов и 205 дискаунтеров.