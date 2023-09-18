Глава Naspers и Prosus Боб ван Дейк покидает свои посты

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор южноафриканской Naspers Ltd. и ее дочерней компании Prosus NV Боб ван Дейк покидает свои посты 18 сентября, говорится в пресс-релизе Naspers.

Боб ван Дейк также выйдет из советов директоров обеих компаний. Он останется консультантом группы до 30 сентября 2024 года.

Боб ван Дейк возглавлял Naspers с 2014 года, а Prosus - с момента ее выхода на открытый рынок в 2019 году.

Временно исполняющим обязанности CEO Naspers и Prosus станет Эрвин Ту.

"Стратегические цели группы остаются неизменными, и мы по-прежнему нацелены на выполнение наших обязательств, в том числе получение консолидированной прибыли в сфере электронной торговли в первом полугодии 2025 финансового года, а также продолжение бессрочной программы выкупа акций", - говорится в пресс-релизе.

Дополнительную информацию Naspers планирует сообщить вместе с промежуточной отчетностью, которая будет опубликована 29 ноября.

Акции Naspers прибавляют в цене 0,7% в Йоханнесбурге в понедельник, бумаги Prosus в Амстердаме теряют в цене 0,2%.