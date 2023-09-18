KKR покупает 20%-ю долю в ЦОД-бизнесе у Singtel за $800 млн

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская KKR, специализирующаяся на прямых инвестициях, покупает 20%-ю долю в бизнесе, специализирующемся на центре обработки данных (ЦОД), у Singapore Telecommunications за 1,1 млрд сингапурских долларов ($800 млн).

KKR также получила опцион на увеличение доли до 25% к 2027 году, сообщается в пресс-релизе Singtel.

Полученные денежные средства компания направит на развитие ЦОД-бизнеса в государствах АСЕАН, включая Сингапур, Индонезию и Таиланд, а также для выхода на новые рынки, в том числе в Малайзию.

"Это расширит стратегический выбор бизнеса, предоставив множество вариантов монетизации в будущем", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта к четвертому кварталу этого года после получения одобрения со стороны регулирующих органов.

Объем рынка ЦОД в Юго-Восточной Азии, по прогнозам экспертов, увеличится на 17% в ближайшие пять лет по сравнению с ростом остального мира на 12%. Объем инвестиций в регион оценивается в $9-13 млрд, отмечается в сообщении.