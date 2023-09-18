Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

KKR покупает 20%-ю долю в ЦОД-бизнесе у Singtel за $800 млн

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская KKR, специализирующаяся на прямых инвестициях, покупает 20%-ю долю в бизнесе, специализирующемся на центре обработки данных (ЦОД), у Singapore Telecommunications за 1,1 млрд сингапурских долларов ($800 млн).

KKR также получила опцион на увеличение доли до 25% к 2027 году, сообщается в пресс-релизе Singtel.

Полученные денежные средства компания направит на развитие ЦОД-бизнеса в государствах АСЕАН, включая Сингапур, Индонезию и Таиланд, а также для выхода на новые рынки, в том числе в Малайзию.

"Это расширит стратегический выбор бизнеса, предоставив множество вариантов монетизации в будущем", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта к четвертому кварталу этого года после получения одобрения со стороны регулирующих органов.

Объем рынка ЦОД в Юго-Восточной Азии, по прогнозам экспертов, увеличится на 17% в ближайшие пять лет по сравнению с ростом остального мира на 12%. Объем инвестиций в регион оценивается в $9-13 млрд, отмечается в сообщении.

Сингапур Singapore Telecommunications Singtel KKR США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Fitch подтвердило рейтинги Германии "AAA" со "стабильным" прогнозом

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

Brent подорожала до $94,47 за баррель

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

Словакия продлила действие эмбарго на поставку зерновых с Украины до конца года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });