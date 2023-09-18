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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

На итальянском заводе Stellantis проходит однодневная забастовка

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Работники предприятия Stellantis NV в Мельфи (Италия) проводят однодневную забастовку, сообщает MarketWatch. Акция проводится из-за отсутствия ясности относительно будущего производства, говорится в совместном заявлении профсоюзов FIM-CISL, UILM, Fismic и UGL.

Сотрудники хотят знать, какие следующие модели автомобилей будут выпускаться на предприятии, а также понимать, хватит ли планируемых объемов для сохранения рабочих мест, говорится в заявлении профсоюзов.

В июне Stellantis заявляла, что рассматривает возможность запуска производства еще одной модели автомобилей на предприятии в Мельфи, но финальное решение будет зависеть от производительности завода.

Как отмечают в Stellantis, около 24% сотрудников предприятия, или около 900 человек, не вышли на работу в понедельник.

С начала 2023 года капитализация Stellantis выросла на 34%.

Stellantis Италия Мельфи
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