Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются несущественно на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики в ожидании дополнительных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,66 руб./$1 (+11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 1,03 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 13,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на валютном рынке РФ на старте торгов наблюдалось определенное затишье на фоне сбалансированности спроса и предложения валюты. На фондовых площадках сохраняется отсутствие аппетита глобальных инвесторов к риску на определенной доле опасений более жесткой позиции Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной политике. Заседание ФРС, которое пройдет 19-20 сентября, на этой неделе станет ключевым событием для рынка. Решение Федрезерва относительно ключевой процентной ставки станет известно в среду. Противовесом негатива на фондовых площадках выступают растущие нефтяные котировки.

Нацвалюта продолжает ощущать поддержку за счет увеличившегося почти в 10 раз объема ежедневных продаж ЦБ иностранной валюты. Сдерживающим фактором укрепления рубля стали сигналы представителей ЦБ России об отсутствии намерений усилить меры валютного контроля.

Центробанк с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $95,01 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,28 за баррель, что на 0,77% выше итогового значения предыдущей сессии.

За прошлую неделю WTI выросла в цене на 3,7%, Brent - на 3,6%, причем обе марки обновили максимумы с ноября прошлого года. Основную роль в ралли цен на нефть сыграло решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник демонстрируют негативный настрой: китайский CSI 300 понизился на 0,23%, японский Nikkei 225 теряет 0,91%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,23%, южнокорейский Kospi опустился на 0,43%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,08%.

Фондовые индексы США завершили незначительным ростом торги в понедельник, инвесторы ждут итогов сентябрьского заседания ФРС.

Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.

Федрезерв едва ли станет менять ставку, однако любые изменения в формулировках или макроэкономических прогнозах, особенно в плане инфляции, могут повлиять на рынки, написал Скотт Бухта из Brean Capital.