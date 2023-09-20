"Русснефть" готова выплачивать дивиденды по "обычке" лишь при стабильной конъюнктуре

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Русснефть" будет готова начать выплату дивидендов по обыкновенным акциям только при стабилизации мирового нефтяного рынка, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

"В планах это есть (начало выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - ИФ), мы это ставим. Более того, по привилегированным акциям мы платим ежегодно. Что касается простых акций, то, когда нас перестанет уже трясти, мы начнем нормальные выплаты, в том числе по "обычке". Пока мы идем в рамках тех планов, которые мы себе намечали. Мы не отклоняемся от главной концепции, в зависимости от того, как меняется ситуация, что-то сдвигаем чуть вправо или ускоряемся", - сказал Толочек.

"Русснефть" традиционно выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. За 2022 год совет директоров компании рекомендовал акционерам направить на дивиденды по "префам" $110 млн. Вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров 21 сентября.

В сентябре прошлого года Толочек заявлял, что не исключает начала выплаты дивидендов на обыкновенные акции через два года (в 2024 году - ИФ). "Сейчас мы поставили немножко другую себе стратегию, намерены освободиться от основного долга. В принципе, уже неплохо получается, но еще пару лет, если при хорошей конъюнктуре, и там уже можно будет говорить о дивидендах", - говорил он.