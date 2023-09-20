Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

"Русснефть" готова выплачивать дивиденды по "обычке" лишь при стабильной конъюнктуре

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Русснефть" будет готова начать выплату дивидендов по обыкновенным акциям только при стабилизации мирового нефтяного рынка, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

"В планах это есть (начало выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - ИФ), мы это ставим. Более того, по привилегированным акциям мы платим ежегодно. Что касается простых акций, то, когда нас перестанет уже трясти, мы начнем нормальные выплаты, в том числе по "обычке". Пока мы идем в рамках тех планов, которые мы себе намечали. Мы не отклоняемся от главной концепции, в зависимости от того, как меняется ситуация, что-то сдвигаем чуть вправо или ускоряемся", - сказал Толочек.

"Русснефть" традиционно выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. За 2022 год совет директоров компании рекомендовал акционерам направить на дивиденды по "префам" $110 млн. Вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров 21 сентября.

В сентябре прошлого года Толочек заявлял, что не исключает начала выплаты дивидендов на обыкновенные акции через два года (в 2024 году - ИФ). "Сейчас мы поставили немножко другую себе стратегию, намерены освободиться от основного долга. В принципе, уже неплохо получается, но еще пару лет, если при хорошей конъюнктуре, и там уже можно будет говорить о дивидендах", - говорил он.

Русснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

Glencore вышел из акционерного капитала "Русснефти" еще в 2022 году

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });