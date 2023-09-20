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UniCredit планирует выкупить свои акции на 2,5 млрд евро

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший итальянский банк UniCredit SpA объявил программу выкупа своих акций на сумму до 2,5 млрд евро.

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Начало buyback зависит от одобрения акционеров на внеочередном собрании, которое назначено на 27 октября, сообщается в пресс-релизе банка.

В нем отмечается также, что на текущий год поставлена цель по возвращению акционерам денежных средств на сумму не менее 6,5 млрд евро по сравнению с 5,25 млрд евро в 2022 году.

Котировки акций банка растут на 3,9% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость UniCredit взлетела почти на 73% (до 38,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 22,4%.

UniCredit
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