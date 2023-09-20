UniCredit планирует выкупить свои акции на 2,5 млрд евро

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший итальянский банк UniCredit SpA объявил программу выкупа своих акций на сумму до 2,5 млрд евро.

Начало buyback зависит от одобрения акционеров на внеочередном собрании, которое назначено на 27 октября, сообщается в пресс-релизе банка.

В нем отмечается также, что на текущий год поставлена цель по возвращению акционерам денежных средств на сумму не менее 6,5 млрд евро по сравнению с 5,25 млрд евро в 2022 году.

Котировки акций банка растут на 3,9% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость UniCredit взлетела почти на 73% (до 38,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 22,4%.