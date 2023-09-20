Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного снизился к евро

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и китайский юань слегка снижаются, а курс евро немного подрастает в ходе дневных торгов на Московской бирже в среду; рубль укрепляется к бивалютной корзине и юаню благодаря высоким ценам на нефть и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком.

Курс доллара США составил 96,555 руб. в 15:00, что на 28,5 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,3675 руб., подорожав на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 9,3 копейки - до 99,62 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 5,4 копейки - до 13,207 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару, бивалютной корзине и китайскому юаня благодаря высоким, хотя и несколько скорректировавшимся, мировым ценам на нефть, которые являются позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета. Свою позитивную роль играют и увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ.

ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырос до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь днем в среду после впечатляющего ралли, в ходе которого нефтяные котировки в начале этой недели обновили максимумы с ноября прошлого года. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,82% - до $93,57 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,84% - до $90,43 за баррель. Во вторник Brent подешевела на 0,1%, WTI - на 0,3%.

Данные Американского института нефти (API) показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 сентября, на 5,25 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет опубликован в 17:30 мск в среду. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей.

Глобальные инвесторы в настоящее время находятся в ожидании подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду в 21:00 мск. Начало пресс-конференции главы американского ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 мск. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.

В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

Доходность гособлигаций США перед объявлением итогов очередного заседания ФРС выросла до 16-летних максимумов. У десятилетних госбумаг показатель в ходе торгов во вторник поднимался до 4,371% годовых, у пятилетних - до 4,524% годовых. Это самые высокие уровни с начала ноября 2007 года. Скачок доходностей указывает на ожидания трейдеров, что глава Федрезерва Пауэлл подаст сигнал о готовности ЦБ сохранять процентные ставки на высоком уровне продолжительный период времени. В ходе торгов в среду доходность десятилетних гособлигаций США находится около 4,363% годовых, пятилетних - 4,506% годовых.

По мнению эксперта Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, "курс доллара США во вторник символически подрос на торгах Московской биржи, не показывая заметной динамики третий день подряд. Консолидация американской валюты происходит при некотором снижении объемов торгов, отражающем восстановление баланса спроса и предложения валюты, вызванное, на наш взгляд, ослаблением активности спекулятивных участников перед экспирацией фьючерсов на Мосбирже и ввиду заметно подорожавшей нефти, постепенно формирующей ожидания стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке".

"В среду днем доллар США находится под небольшим давлением, торгуясь в районе 96,5 руб.. Сильных движений на валютном рынке, несмотря на попытки нефтяных котировок откатиться под отметку $94 за баррель Brent, в течение дня не ожидаем. Целевым диапазоном для курса доллара является коридор 96-97,5 руб. для юаня - 13,15-13,3 руб.", - считает Локтюхов.

По словам аналитика консультационно-аналитического центра компании "Финам" Максима Пухова, "на слабость рубля обратил внимание президент РФ Владимир Путин и попросил не откладывать меры по его укреплению. Об этом президент заявил во время совещания по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. Глава государства поручил правительству и Центробанку своевременно и согласованно принять меры по укреплению национальной валюты. Однако многие участники рынка считают, что при сохранении текущей денежно-кредитной политики курс нацвалюты будет терять примерно по 2% в месяц и во втором квартале 2024 года доллар достигнет отметки 110 руб. Спасти ситуацию может только введение 100%-ной репатриации валютной выручки. В этом случае курс рубля может вырасти до комфортного для бюджета уровня 80-90 руб.".

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились во вторник относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 20 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 сентября снизилась на 15 базисных пунктов - до 12,55% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 2 базисных пункта - до 12,07% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 9,57% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,51% годовых.