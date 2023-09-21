Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, в 2023 году могут достичь рекордного значения по итогам третьего года подряд, показал ежегодный опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Ожидается, что в этом году суммарный объем затрат составит $12,2 млрд по сравнению с $10,6 млрд в 2022 году.

NRF провела опрос среди более чем 8000 человек с 1 по 6 сентября.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 73% опрошенных по сравнению с 69% годом ранее. Потребители говорят, что в среднем планируют потратить на праздник $108,24, что выше прошлогодней суммы в $100.

Доля планирующих отмечать праздник и сумма расходов в расчете на человека также являются максимальными за всю историю наблюдений.

"Больше американцев, чем когда-либо, потянутся к кошелькам и потратят рекордную сумму на празднование Хэллоуина в этом году", - отметил глава NRF Мэттью Шэй.

Львиная доля расходов придется на традиционные костюмы, в которые планируют нарядиться 50% респондентов. Причем взрослые собираются потратить на костюмы для себя больше, чем на наряды для детей - $2 млрд против $1,4 млрд. По сравнению с предыдущим годом показатели увеличатся на 18% и 20% соответственно. Еще $700 млн американцы готовы выложить за костюмы для домашних питомцев, сумма держится на этом уровне уже третий год подряд.

На выбор костюма для праздника сильно влияет киноиндустрия. Так, благодаря популярности фильма "Барби" 1,8 млн американцев хотят отпраздновать Хэллоуин в образе этой куклы (третий по распространенности ответ). Лидерство по-прежнему удерживают ведьмы (5,8 млн) и вампиры (почти 2,4 млн), на четвертом месте - Бэтмен (свыше 1,4 млн).

Предпочтения детей склоняются в пользу наряда Спайдермена и принцессы, а также ведьмы и привидения. Барби заняла лишь седьмое место, а на десятом расположилась Уэнсдей Аддамс, героиня недавно вышедшего сериала по мотивам франшизы "Семейка Аддамс".

Домашним животным с наибольшей вероятностью придется примерить костюмы тыквы, хот-дога, летучей мыши, шмеля или паука. На седьмой строчке в списке самых популярных образов для питомцев оказался костюм кошки.

Отдельная статья расходов на Хэллоуин - конфеты, которые раздают детям. В этом году американцы готовы потратить на сладости $3,6 млрд против $3,1 млрд год назад. Еще $3,9 млрд уйдет на украшение домов к празднику.