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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет
Фото: Mateus Bonomi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Государство в этом году не планирует закупки зерна в интервенционный фонд, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в Казани в среду.

"Нет, не планируются. Интервенционный фонд останется в тех же параметрах, которые были", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Абрамченко отметила, что урожай в этом году хороший, больше прогнозных значений в 123 млн тонн. "Порядка 130 млн тонн ожидается в этом году, но параметры фонда не меняются", - сказала она.

По ее словам, интервенционный фонд - "это инструмент не для того, чтобы забрать все излишки с рынка". "Мы рассчитываем на то, что излишки зерна, которые сегодня существуют, будут продаваться на экспорт", - сказала она.

Виктория Абрамченко
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