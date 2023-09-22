Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Кабмин РФ рассмотрит уточненный макропрогноз на 2023-26гг

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство на заседании в пятницу рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Одновременно уточняется и макропрогноз на текущий 2023 год.

Минэкономразвития ранее сообщило, что повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. В 2024 году министерство ожидает рост ВВП РФ на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле), в 2025 году - также на 2,3% (2,6%), в 2026 году - на 2,2% (2,8%).

В базовый сценарий прогноза (а значит и в бюджет) заложена цена на нефть марки Brent в 2023 году на уровне $83,5 за баррель, в 2024 году - $85,0, в 2025 году - $80,2, в 2026 году - $76,2.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3% в апрельской версии. Прогноз на 2024 год был также повышен до 4,5% с 4,0%, на 2025 и 2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 руб./$, в 2024 году - 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Значительно улучшены ожидания по динамике промышленного производства - в 2023 году прогнозируется ее рост на 3,6% вместо 0,2% в апрельской версии. При этом рост обрабатывающих производств в 2023 году ожидается еще на более высоком уровне - на 7,2%. Министерство прогнозирует рост промпроизводства на 2,6% в 2024 году (обрабатывающих - на 3,9%), на 2,2% в 2025 году (2,5% в обработке), на 2,3% в 2026 году (2,6% в обработке).

Прогноз по инвестициям в основной капитал в 2023 году повышен до 6,0% с 0,5% в апрельской версии. Рост инвестиций в 2024 году ожидается на уровне 2,3%, в 2025-2026 гг. - по 3,0% в год.

Рост оборота розничной торговли в РФ, согласно обновленному макропрогнозу, в 2023 году ожидается на уровне 5,8% (5,3% в апрельской версии), в 2024 году - на 3,6% (3,5%), в 2025 году - на 3,4% (3,5%), в 2026 году - на 3,5% (3,6%).

Согласно новому прогнозу министерства, рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году ожидается на уровне 4,3% (3,4% в апрельской версии), в 2025 году - 2,7% (2,6%), в 2025 году - 2,6% (2,6%), в 2026 году - 2,3% (2,7%).

Рост реальных заработных плат в 2023 году прогнозируется на уровне 6,2% (5,4% в апреле), в 2024 году - 2,5% (2,8%), в 2025 году - 2,6% (2,8%), в 2026 году - 2,3% (2,5%).

Минэкономразвития РФ ожидает сохранение минимальных уровней безработицы в РФ в 3,1% на всем прогнозном горизонте 2023-2026 годов

Минэкономразвития прогнозирует снижение экспорта товаров из РФ в 2023 году до $459,1 млрд с $590,8 млрд в 2022 году, рост импорта в РФ до $313,8 млрд с $276,7 млрд.

В 2024 году министерство прогнозирует экспорт из РФ на уровне $471,0 млрд, в 2025 году - $481,1 млрд, в 2026 году - $496,7 млрд. Импорт в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне $319,7 млрд, в 2025 году - $326,8 млрд, в 2026 году - $335,5 млрд.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году снизится до $74,4 млрд с $236,1 млрд в 2022 году, в 2024 году составит $80,7 млрд, в 2025 году - $77,8 млрд, в 2026 году - $80,8 млрд.

Правительство РФ Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минэнерго заявили, что запрет экспорта топлива введен бессрочно

Внутренний рынок топлива РФ решительно защитили. Обобщение

Рубль укрепился благодаря продажам валюты Центробанком и в ожидании мер контроля

РФ вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

РФ вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });