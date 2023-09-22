Кабмин РФ рассмотрит уточненный макропрогноз на 2023-26гг

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство на заседании в пятницу рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Одновременно уточняется и макропрогноз на текущий 2023 год.

Минэкономразвития ранее сообщило, что повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. В 2024 году министерство ожидает рост ВВП РФ на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле), в 2025 году - также на 2,3% (2,6%), в 2026 году - на 2,2% (2,8%).

В базовый сценарий прогноза (а значит и в бюджет) заложена цена на нефть марки Brent в 2023 году на уровне $83,5 за баррель, в 2024 году - $85,0, в 2025 году - $80,2, в 2026 году - $76,2.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3% в апрельской версии. Прогноз на 2024 год был также повышен до 4,5% с 4,0%, на 2025 и 2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 руб./$, в 2024 году - 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Значительно улучшены ожидания по динамике промышленного производства - в 2023 году прогнозируется ее рост на 3,6% вместо 0,2% в апрельской версии. При этом рост обрабатывающих производств в 2023 году ожидается еще на более высоком уровне - на 7,2%. Министерство прогнозирует рост промпроизводства на 2,6% в 2024 году (обрабатывающих - на 3,9%), на 2,2% в 2025 году (2,5% в обработке), на 2,3% в 2026 году (2,6% в обработке).

Прогноз по инвестициям в основной капитал в 2023 году повышен до 6,0% с 0,5% в апрельской версии. Рост инвестиций в 2024 году ожидается на уровне 2,3%, в 2025-2026 гг. - по 3,0% в год.

Рост оборота розничной торговли в РФ, согласно обновленному макропрогнозу, в 2023 году ожидается на уровне 5,8% (5,3% в апрельской версии), в 2024 году - на 3,6% (3,5%), в 2025 году - на 3,4% (3,5%), в 2026 году - на 3,5% (3,6%).

Согласно новому прогнозу министерства, рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году ожидается на уровне 4,3% (3,4% в апрельской версии), в 2025 году - 2,7% (2,6%), в 2025 году - 2,6% (2,6%), в 2026 году - 2,3% (2,7%).

Рост реальных заработных плат в 2023 году прогнозируется на уровне 6,2% (5,4% в апреле), в 2024 году - 2,5% (2,8%), в 2025 году - 2,6% (2,8%), в 2026 году - 2,3% (2,5%).

Минэкономразвития РФ ожидает сохранение минимальных уровней безработицы в РФ в 3,1% на всем прогнозном горизонте 2023-2026 годов

Минэкономразвития прогнозирует снижение экспорта товаров из РФ в 2023 году до $459,1 млрд с $590,8 млрд в 2022 году, рост импорта в РФ до $313,8 млрд с $276,7 млрд.

В 2024 году министерство прогнозирует экспорт из РФ на уровне $471,0 млрд, в 2025 году - $481,1 млрд, в 2026 году - $496,7 млрд. Импорт в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне $319,7 млрд, в 2025 году - $326,8 млрд, в 2026 году - $335,5 млрд.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году снизится до $74,4 млрд с $236,1 млрд в 2022 году, в 2024 году составит $80,7 млрд, в 2025 году - $77,8 млрд, в 2026 году - $80,8 млрд.