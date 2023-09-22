Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минфин согласился устранить налоговый скачок, угрожающий добыче платины в РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России разработало проект поправок в Налоговый кодекс, которые должны устранить резкий скачок в обложении налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) концентратов, содержащих металлы платиновой группы, говорится в ответе Минфина на имя уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Как сообщается в ответе, министерство готово инициировать соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Разработанный Минфином проект поправок предусматривает внесение в статью 342.8 НК РФ прямого указания на то, что к добыче концентратов, содержащих металлы платиновой группы, применяется рентный коэффициент 1. Законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Титова.

Ранее бизнес-омбудсмен обращался к замминистра финансов Алексею Сазанову по жалобе руководства ЗАО "Косьвинский камень", занимающегося добычей золотоплатинового концентрата. В обращении отмечалось, что в 2021 году Налоговый кодекс РФ был дополнен статьей 342.8, описывающий порядок применения так называемого "рентного коэффициента". В отношении определенного перечня ископаемых он устанавливался в размере 3,5, то есть ставка налога возрастала в 3,5 раза. Для концентратов, содержащих золото, коэффициент оставался в размере 1, однако налоговые органы трактовали одновременное наличие платины в концентрате как повод для применения повышающего коэффициента.

"Налоговая нагрузка для недропользователей, добывающих концентрат платины и платиноидов, оказалась в несколько раз значительнее, чем для их коллег, добывающих концентрат с преимущественным содержанием золота. И если при введении рентного коэффициента ставилась задача довести горную ренту по отдельным рудам до среднемирового уровня в 2-3%, то у добытчиков платины она и раньше превышала 6%, а с применением повышающего коэффициента дошла почти до 22% от выручки", - отмечает Титов.

Гендиректор предприятия в обращении к уполномоченному отметил, что с 2021 года налоговая нагрузка в отношении добычи платины выросла в несколько раз, что привело к нерентабельности производства и его остановке.

Минфин РФ платина Борис Титов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минэнерго заявили, что запрет экспорта топлива введен бессрочно

Внутренний рынок топлива РФ решительно защитили. Обобщение

Рубль укрепился благодаря продажам валюты Центробанком и в ожидании мер контроля

РФ вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

РФ вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });