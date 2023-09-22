Минфин согласился устранить налоговый скачок, угрожающий добыче платины в РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России разработало проект поправок в Налоговый кодекс, которые должны устранить резкий скачок в обложении налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) концентратов, содержащих металлы платиновой группы, говорится в ответе Минфина на имя уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Как сообщается в ответе, министерство готово инициировать соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Разработанный Минфином проект поправок предусматривает внесение в статью 342.8 НК РФ прямого указания на то, что к добыче концентратов, содержащих металлы платиновой группы, применяется рентный коэффициент 1. Законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Титова.

Ранее бизнес-омбудсмен обращался к замминистра финансов Алексею Сазанову по жалобе руководства ЗАО "Косьвинский камень", занимающегося добычей золотоплатинового концентрата. В обращении отмечалось, что в 2021 году Налоговый кодекс РФ был дополнен статьей 342.8, описывающий порядок применения так называемого "рентного коэффициента". В отношении определенного перечня ископаемых он устанавливался в размере 3,5, то есть ставка налога возрастала в 3,5 раза. Для концентратов, содержащих золото, коэффициент оставался в размере 1, однако налоговые органы трактовали одновременное наличие платины в концентрате как повод для применения повышающего коэффициента.

"Налоговая нагрузка для недропользователей, добывающих концентрат платины и платиноидов, оказалась в несколько раз значительнее, чем для их коллег, добывающих концентрат с преимущественным содержанием золота. И если при введении рентного коэффициента ставилась задача довести горную ренту по отдельным рудам до среднемирового уровня в 2-3%, то у добытчиков платины она и раньше превышала 6%, а с применением повышающего коэффициента дошла почти до 22% от выручки", - отмечает Титов.

Гендиректор предприятия в обращении к уполномоченному отметил, что с 2021 года налоговая нагрузка в отношении добычи платины выросла в несколько раз, что привело к нерентабельности производства и его остановке.