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Sanofi предупредила о негативном влиянии курсовых разниц на ее прибыль и выручку

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi SA предупредила, что колебания валютных курсов негативно скажутся на ее прибыли и выручке в третьем квартале 2023 года.

По предварительным оценкам компании, этот фактор сократит ее прибыль от основных операций - ключевой показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы, на 8,5-9,5% в текущем квартале.

В июле Sanofi прогнозировала, что негативные последствия курсовых разниц для этого показателя по итогам всего 2023 года составят 6,5-7,5%.

Неблагоприятные курсовые разницы, как ожидается, сократят выручку Sanofi в третьем квартале на 7,5-8,5%, говорится в пресс-релизе компании.

Оценки являются предварительными и основаны на данных на 15 сентября, отмечают в Sanofi.

Компания опубликует отчетность за третий квартал 27 октября.

Во втором квартале прибыль от основных операций Sanofi увеличилась на 0,6%, а рост без учета курсовых разниц составил 8,1%.

С начала 2023 года капитализация Sanofi выросла на 12,7%.

Sanofi Франция
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