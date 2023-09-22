Цены на жилье в Германии во II квартале упали на рекордные 9,9%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Германии цены на жилую недвижимость во втором квартале 2023 года упали в среднем на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Темпы снижения стали максимальными с начала отслеживания этих данных в 2000 году.

В апреле-июне 2022 года цены на жилье в ФРГ достигли рекордного уровня, отмечают в Destatis.

Снижение стоимости жилой недвижимости в поквартальном выражении, тем временем, продолжает замедляться, и это показывает, что спад на рынке, вызванный общим ослаблением экономической активности и ростом ставок по ипотечным кредитам, возможно, близок к завершению.

Индекс цен на жилье во втором квартале опустился на 1,5% по сравнению с первым. Для сравнения: в январе-марте 2023 года его снижение относительно предыдущего квартала составило 2,9%, в октябре-декабре 2022 года - 5,1%.