Акционеры "Русснефти" одобрили выплату дивидендов на "префы" в $110 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Русснефть" на внеочередном собрании, прошедшем 21 сентября в заочной форме, утвердили выплату дивидендов на привилегированные акции за 2022 год в размере $1,122 на акцию, говорится в сообщении компании.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 10 октября 2023 года.

Всего на выплату дивидендов на "префы" будет направлено $110 млн (около 10,57 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ - ИФ). Дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут.

При этом чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за прошлый год составила 8,4 млрд рублей. Отчетность по МСФО компания не раскрывала.

В компании подчеркивали, что в случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2022 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2021 года.

Первоначально совет директоров "Русснефти" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, в том числе на привилегированные акции. В тексте решения подчеркивалось, что оно обусловлено "приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости компании и достаточной ликвидности в целях поддержания стабильности бизнеса компании в условиях сохраняющейся высокой рыночной волатильности и неопределенности".

Данная рекомендация о невыплате дивидендов была отклонена акционерами "Русснефти" на годовом собрании, прошедшем 30 июня в заочной форме. После чего совет директоров в августе рекомендовал акционерам направить на дивиденды на "префы" $110 млн – рекордную для этого сумму. За 2021 год компания направляла на эти цели $80 млн, за 2020-й и 2019-й – $60 млн, за 2018-й, 2017-й, 2016-й – $40 млн.

В соответствии с уставом компании, "обязательство по выплате дивидендов может быть по решению собрания акционеров исполнено компанией в долларах США". "В случае предусмотренного валютным законодательством РФ запрета на исполнение выплаты дивидендов в иностранной валюте выплата осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ, установленному на дату фактической выплаты компанией дивидендов", - значится в уставе.

Согласно уставу владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере, рассчитанном по определенной формуле в зависимости от поправочного коэффициента, определяемого советом директоров компании "с учетом финансового результата отчетного года".

Уставный капитал "Русснефти" составляет 196,076 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных акций номиналом 50 копеек каждая. Компания ранее выплачивала дивиденды только на "префы", которые в настоящее время распределены между банками "Траст" (16,52%) и ВТБ (8,48%).