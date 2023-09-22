РЖД в октябре проведут отбор поставщиков для заключения офсетных контрактов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в октябре проведет отбор поставщиков для заключения двух офсетных договоров (со встречными инвестиционными обязательствами) в рамках программы "выращивания" поставщиков из числа малого бизнеса. Об этом заявила руководитель дирекции оказания возмездных услуг и информационного обеспечения в сфере закупок "Корпорации МСП" (госкомпании реализуют свои программы выращивания малого бизнеса при участии корпорации - ИФ) Наталья Власова в ходе Форума контрактных отношений.

"В октябре РЖД запустит среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) отбор поставщиков, с которыми планирует подписать два офсетных договора, - сказала Власова. - Один из офсетных договоров будет предусматривать поставку питьевой воды для нужд РЖД, а другой – поставку пиломатериалов".

Конкретные параметры офсетных договоров пока не определены.

Это будут не первые офсетные договора, заключенные РЖД с малым бизнесом в рамках программы "выращивания" (была запущена в апреле текущего года). В июне компания подписала такой договор на 99,5 млн рублей. Поставщик по офсетному договору должен будет поставлять госкомпании средства малой механизации, включая различные гидравлические приборы, комплекты для выправки пути и т.п.

Название поставщика, как и других субъектов МСП, включенных в программу "выращивания", РЖД не раскрывает.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года вступили в силу новые положения закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", предусматривающие, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний.

По данным "Корпорации МСП", к настоящему времени программы выращивания поставщиков из числа субъектов МСП уже запустили 15 крупнейших госкомпаний. В их числе РЖД, "Интер РАО", АО "Мослифт", АО "Почта России", "Ростелеком", РСХБ и другие. Еще около 20 госкомпаний также планируют запустить программы развития поставщиков.

На начало июля офсетные договоры в рамках программ выращивания заключили "Интер РАО", "Росгео", РЖД и "Автодор - Платные дороги". Общий объем этих договоров составляет 3,1 млрд рублей. При этом суммарный объем инвестиций субъектов МСП в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, превышает 960 млн рублей.