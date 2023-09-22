Глава ФРБ Бостона допустила сохранение ставок ФРС на уровне выше прогнозов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки в случае проблем со снижением инфляции, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинс. Об этом сообщает CNBC.

Коллинс считает, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок.

Руководство ФРС будет придерживаться текущего курса для выполнения своих задач, и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики "совершенно не исключается", прогнозирует она.

При этом Коллинс призвала к терпению на текущем этапе ужесточения ДКП, пишет Financial Times. С ее точки зрения, это позволит "лучше извлечь правильный сигнал из поступающих данных".

В среду Федрезерв оставил диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов вновь поднять ставку, если это потребуется.