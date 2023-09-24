Проект бюджета РФ предусматривает, что ФНБ в 2023 г. может быть пополнен на 1,1 трлн руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) к началу 2024 года составит 12,177 трлн рублей, или 6,8% ВВП, ожидается его пополнение в текущем году на 1,089 трлн рублей, расходование средств фонда может составить 3,462 трлн рублей. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., с которой ознакомился "Интерфакс".

Курсовая разница и переоценка активов оценивается текущем году в 4,116 трлн рублей.

На начало года объем фонда составлял 10,435 трлн рублей (6,3% ВВП).

В 2024-2026 годах ожидается пополнение ФНБ за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, полученных в 2023-2025 гг.: в 2024 г. - на 333,8 млрд руб., в 2025 г. - на 1,821 трлн руб. и в 2026 г. - 1,836 трлн руб.

При этом для обеспечения сбалансированности федерального бюджета фонд планируется использовать только в 2024 году - на 1,3 трлн рублей. Таким образом будут созданы условия для перехода с 2025 года к бездефицитному бюджету на первичном уровне, говорится в пояснительной записке.

В ближайшие два года также продолжится софинансирование за счет средств фонда пенсионных накоплений: в 2024 году - на 1,808 млрд руб., в 2025 году - на 1,69 млрд руб. В 2026 г. средства ФНБ на это использоваться не будут.

К концу 2024 г. ФНБ сократится до 11,191 трлн руб., или 6,2% ВВП, к концу 2025 г. он увеличится до 13,003 трлн руб. (6,8% ВВП), а к концу 2026 г. - до 14,872 трлн руб. (7,4% ВВП).

Поступление нефтегазовых доходов на 2024 г. прогнозируется в объеме 11,504 трлн руб. (6,4% к ВВП), 2025 и 2026 гг. - 11,76 трлн руб. (6,2% к ВВП) и 11,415 трлн руб. (5,6% к ВВП).

При этом базовые нефтегазовые доходы составят 9,683 трлн руб. в 2024 г., 9,924 трлн руб. в 2025 г. и 9,57 трлн руб. в 2026 г. Таким образом дополнительные нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 1,821 трлн руб. в 2024 г. (1% к ВВП), 1,836 трлн руб. в 2025 г. (1% к ВВП) и 1,845 трлн руб. в 2026 г. (0,9% к ВВП).

Доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП снижается с 6,4% ВВП в 2024 г. до 5,6% ВВП к 2026 г. на фоне изменения доли нефтегазового сектора экономики в ВВП.