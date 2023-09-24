Поступление НДПИ на газ в 2024 году планируется на уровне 1,6 трлн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует получить от НДПИ на газ в 2024 -2026 гг. 4,7 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг. с которой ознакомился "Интерфакс".

Документ рассматривался на заседании правительства РФ 22 сентября.

В 2024 г. поступления от НДПИ на газ ожидаются в размере 1,613 трлн рублей, в 2025 г. - 1,759 трлн рублей, в 2026 г. 1,288 трлн рублей. Прогноз на 2023 г. - 1,231 трлн рублей.

НДПИ на газовый конденсат в 2024 г. составит 521,771 млрд рублей, в 2025 г. - 558,640 млрд рублей, в 2026 г. - 551,528 млрд рублей. На 2023 г. заложено поступление в размере 416,505 млрд рублей.

Вывозная таможенная пошлина на газ составит в 2024 г. 566,924 млрд рублей, в 2025 г. - 619,893 млрд рублей, в 2026 г. - 645,158 млрд рублей. Оценка на 2023 г. - 554,109 млрд рублей.

Проект бюджета РФ на 2024-2026 гг. планируется внести в Госдуму до 1 октября.