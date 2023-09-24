Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Поступление НДПИ на газ в 2024 году планируется на уровне 1,6 трлн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует получить от НДПИ на газ в 2024 -2026 гг. 4,7 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг. с которой ознакомился "Интерфакс".

Документ рассматривался на заседании правительства РФ 22 сентября.

В 2024 г. поступления от НДПИ на газ ожидаются в размере 1,613 трлн рублей, в 2025 г. - 1,759 трлн рублей, в 2026 г. 1,288 трлн рублей. Прогноз на 2023 г. - 1,231 трлн рублей.

НДПИ на газовый конденсат в 2024 г. составит 521,771 млрд рублей, в 2025 г. - 558,640 млрд рублей, в 2026 г. - 551,528 млрд рублей. На 2023 г. заложено поступление в размере 416,505 млрд рублей.

Вывозная таможенная пошлина на газ составит в 2024 г. 566,924 млрд рублей, в 2025 г. - 619,893 млрд рублей, в 2026 г. - 645,158 млрд рублей. Оценка на 2023 г. - 554,109 млрд рублей.

Проект бюджета РФ на 2024-2026 гг. планируется внести в Госдуму до 1 октября.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проект бюджета РФ предполагает сокращение дефицита до 0,8% ВВП в 2026 году

Проект бюджета РФ предполагает сокращение дефицита до 0,8% ВВП в 2026 году

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Суд удовлетворил иск "Адмиралтейских верфей" к Wartsila о взыскании 2,4 млн евро

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Россия поддержит продление порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });