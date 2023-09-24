Проектом бюджета предусмотрены 755 млрд руб. в 2023-34 гг. от "курсовых" экспортных пошлин

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Экспортеры в IV квартале текущего и в будущем году будут платить в бюджет ежемесячно около 50 млрд рублей в виде "курсовой" пошлины, введенной постановлением правительства с 1 октября. Такие параметры заложены в проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг, следует из пояснительной записки к документу, с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно пояснительной записке, объем поступлений от введения с октября вывозных пошлин на экспортные товары по "согласованной номенклатуре" запланирован в размере 755,3 млрд рублей в 2023-2024 гг.

В 2023 г. ожидается поступление от "курсовых" экспортных пошлин в размере 151,6 млрд рублей, в 2024 г. - 604,25 млрд руб. Таким образом, средние выплаты соответствуют оценке, которую в пятницу со ссылкой на ожидания Минфина озвучил глава РСПП Александр Шохин (50 млрд руб. в месяц; официальных прогнозов поступлений от изъятия в бюджет части "курсовой ренты" экспортеров пока не звучало).

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 октября 2023 г. и до конца 2024 года в РФ вводится экспортная пошлина на широкий перечень товаров в размере 4-7% при курсе доллара 80 руб. и выше. Так, при курсе 80-85 руб. за доллар США ставка составит 4%, при 85-90 руб. - 4,5%, при 90-95 руб.- 5,5%, при 95 руб. и более - 7%. Новые пошлины не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы, и, таким образом, крупнейшими плательщикам будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля, удобрений.

Для удобрений, в отношении которых уже установлена адвалорная экспортная пошлина в размере 7%, ставка пошлины будет увеличиваться до 10% при курсе выше 80 руб./$. Поступления от "базовой", 7%-ной ставки пошлины на азотные, калийные, фосфорные и смешанные удобрения в материалах к бюджеты прописаны отдельной строкой - 32,28 млрд руб. в 2023 г и 59,57 млрд руб. в 2024 г.