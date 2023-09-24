Поступление НДПИ от нефти в 2024 г. прогнозируется на уровне 9,7 трлн руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Поступление НДПИ на нефть в 2024 - 2026 гг. прогнозируется на уровне 29,4 трлн рублей: в 2024 г. - 9,732 трлн рублей, в 2025 г. - 9,814 трлн рублей, в 2026 г. - 9,886 трлн рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трёхлетний период, с которой ознакомился "Интерфакс".

Документ рассматривался на заседании правительства РФ 22 сентября.

Согласно документу, оценка поступлений НДПИ от нефти в 2023 г. составляет 7,714 трлн рублей.

Оценка поступлений от НДД в нефтяной отрасли в 2024 г. - 2,193 трлн рублей, в 2025 г. - 2,094 трлн рублей и в 2026 гг. - 2,033 трлн рублей. Оценка поступлений от НДД в 2023 г. - 1,236 трлн рублей. Переход на режим НДД месторождений, добывающих нефть на участках недр, содержащих запасы высоковязкой и сверхвязкой нефти с 2024 г. оценивается на уровне выпадающих доходов в размере 33,414 млрд рублей.

Доходы от вывозной таможенной пошлины на нефть в 2023 г. оцениваются на уровне 288,293 млрд рублей, на нефтепродукты - 119,928 млрд рублей. С 2024 г. планируется обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в рамках "завершения налогового маневра".

Выплаты по обратному акцизу на нефтяное сырье, направленное на переработку в 2023 г. прогнозируются на уровне 2,697 трлн рублей, в 2024 г. - 3,123 трлн рублей, в 2025 г. - 3,087 трлн рублей, в 2026 г. - 2,989 трлн рублей.