Ценовая зона на Дальнем Востоке создаст условия для строительства новых ГЭС РусГидро

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ рассчитывает, что запуск с января 2024 г. ценовой зоны на Дальнем Востоке создаст условия для финансирования строительства новых ГЭС ПАО "РусГидро", рассказал журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс в кулуарах конференции "Совета рынка".

"С точки зрения возврата выпадающих доходов ценовая картина будет значительно лучше. Резких скачков из-за введения рыночного ценообразования не предвидится. Поэтому это создаст возможность для последующего финансирования строительства ГЭС", - так Сниккарс ответил на соответствующий вопрос журналистов.

"Мы надеемся, что "РусГидро" обозначит источники финансирования внутри бизнес-плана и будет их использовать", - заявил чиновник.

Весной 2023 г. "РусГидро" объявила о начале проектирования двух новых ГЭС - Нижне-Зейской (400 МВт) и Селемджинской (300 МВт) ГЭС в Амурской области. Однако решения по источникам финансирования их строительства пока нет, говорил тогда член правления компании Роман Бердников.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец марта 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.