Минэнерго предложило увеличить сумму поддержки строительства малых ГЭС в России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной поддержки строительства малых ГЭС в России может быть увеличен, сообщил журналистам замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах конференции ассоциации "НП "Совет рынка".

"На сегодня инвесторы в гидрогенерации проявляют слабую заинтересованность в этой программе, например, на последний отбор ни одной заявки не поступило. Потому для более полного использования огромного отечественного гидропотенциала мы предложили увеличить общую сумму, которая направляется на поддержку МГЭС, в рамках ДПМ ВИЭ на 30 млрд руб. на период 2030-2035 гг., что позволит вводить до 82 МВт малых ГЭС в год", - рассказал он.

По словам замминистра, соответствующее обращение о расширении программы поддержки возобновляемой энергетики ведомство направило в правительство, сейчас инициатива проходит согласование.

В июне этого года Минэнерго сообщало о планах скорректировать программу ВИЭ в части квоты и цен: тогда Павел Сниккарс отмечал, что допускает "пересмотр предельной одноставочной цены и, возможно, увеличение квоты".

Первая в России программа поддержки ВИЭ завершается в 2024 году. Принятая ранее вторая программа (до 2035 года - ИФ) работает, как и первая, по механизму договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ), которые гарантируют инвесторам возврат средств за счет платежей энергорынка.

В рамках второй программы малые ГЭС не пользовались спросом: на последний отбор не поступило ни одной заявки.