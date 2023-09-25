Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Решетников представит в Совфеде прогноз социально-экономического развития РФ до 2026 года

Сенаторы также рассмотрят вопрос о назначении Зорькина председателем КС РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Решетников в понедельник расскажет сенаторам Совета Федерации о прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Он выступит на первом пленарном заседании Совфеда в осенней сессии в рамках "правительственного часа".

Кроме того, в повестке заседания сенаторов стоит вопрос о переназначении Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного Суда РФ.

Зорькин возглавляет КС РФ с 21 марта 2003 года. Также он занимал этот пост в 1991-1993 годах.

Максим Решетников Совет Федерации КС РФ Валерий Зорькин Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго РФ обяжет генкомпании платить за сдвиги модернизации

Минэнерго РФ обяжет генкомпании платить за сдвиги модернизации

Проект бюджета РФ предполагает сокращение дефицита до 0,8% ВВП в 2026 году

Проект бюджета РФ предполагает сокращение дефицита до 0,8% ВВП в 2026 году

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Суд удовлетворил иск "Адмиралтейских верфей" к Wartsila о взыскании 2,4 млн евро

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Россия поддержит продление порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });