Решетников представит в Совфеде прогноз социально-экономического развития РФ до 2026 года

Сенаторы также рассмотрят вопрос о назначении Зорькина председателем КС РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Решетников в понедельник расскажет сенаторам Совета Федерации о прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Он выступит на первом пленарном заседании Совфеда в осенней сессии в рамках "правительственного часа".

Кроме того, в повестке заседания сенаторов стоит вопрос о переназначении Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного Суда РФ.

Зорькин возглавляет КС РФ с 21 марта 2003 года. Также он занимал этот пост в 1991-1993 годах.