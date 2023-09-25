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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Ограничение поставок нефтепродуктов из России не коснется Монголии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение поставок российских нефтепродуктов не затронет Монголию, заявил председатель Великого государственного Хурала (монгольский парламент) Гомбожавын Занданшатар.

"Ограничение по экспорту нефтепродуктов, которое сейчас проводится на основании постановления правительства РФ, не будет касаться нашей страны", - сказал он в понедельник по итогам заседания комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного Хурала Монголии.

Стабильная поставка нефтепродуктов очень важна для Монголии, добавил Занданшатар.

Первое заседание комиссии состоялось в понедельник в Улан-Баторе. В нем принимает участие делегация российских парламентариев под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Федеральное собрание РФ Великий государственный Хурал
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