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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Пакистан планирует обсудить с Россией долгосрочное соглашение на поставку нефти

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пакистан планирует в октябре провести переговоры с РФ о долгосрочном соглашении на поставку нефти, поскольку пакистанские власти стремятся диверсифицировать источники поставок сырья и справиться с высокими ценами на нефтепродукты.

Делегация высокого уровня, возглавляемая министром энергетики Пакистана Мухаммедом Али, примет участие в Российской энергетической неделе с 10 по 12 октября и встретится с российскими должностными лицами для обсуждения энергетического сотрудничества, пишет The News со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе визита планируется также затронуть вопросы, связанные с поставками СПГ и газопроводом Север-Юг.

Стороны впервые встретятся по энергетической повестке после того, как первая партия российской нефти прибыла в Пакистан в июне этого года, после чего поставки были остановлены, отмечает газета. "За последние два с половиной месяца не было размещено ни одного нового заказа на импорт российской нефти, так как местные нефтеперерабатывающие заводы не проявили интереса к Urals", - сообщили источники The News.

Первая партия российской нефти, импортированная Pakistan Refinery Limited (PRL), не повлияла на снижение цен для конечных потребителей в стране, однако ее покупка является экономически эффективной, и эффект может быть ощутим при поставках на регулярной основе.

Пакистан импортирует около 70 млн баррелей нефти в год (около 10 млн тонн) и мог бы покрывать за счет российской нефти более трети в общем объеме импортируемого топлива.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году поставки нефти в Пакистан осуществлялись из Саудовской Аравии (50,6%), ОАЭ (41,3%). Все импортные поставки нефти осуществляются через терминалы Fatco в порту Касим и Keamari в порту Карачи. Отсюда она по трубопроводу поставляется на НПЗ Пакистана.

Пакистан Россия
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