Рубль стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США едва заметно подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен на фоне разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,36 руб./$1 (+11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 31,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,4 коп. - до 13,163 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль оказался под воздействием противоречивых факторов: поддержку нацвалюте оказывают компании-экспортеры, готовящиеся к единому дню налоговых выплат - 28 сентября; при этом фондовые мировые рынки меняются разнонаправленно, в основном снижаясь, что оказывает небольшое давление на рубль. Нефтяные котировки чуть заметно растут.

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка оценивают параметры проекта бюджета на ближайшую трехлетку. В частности, в документе указано, что объем поступлений от введения с октября вывозных пошлин на экспортные товары по "согласованной номенклатуре" запланирован в размере 755,3 млрд рублей в 2023-2024 гг.

В 2023 г. ожидается поступление от "курсовых" экспортных пошлин в размере 151,6 млрд рублей, в 2024 г. - 604,25 млрд руб. Таким образом, средние выплаты соответствуют оценке, которую в пятницу со ссылкой на ожидания Минфина озвучил глава РСПП Александр Шохин (50 млрд руб. в месяц; официальных прогнозов поступлений от изъятия в бюджет части "курсовой ренты" экспортеров пока не звучало).

Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow впервые с июня завершил в минусе четвертую сессию подряд, а для S&P 500 и Nasdaq минувшая неделя стала худшей с марта.

Давление на котировки оказал рост доходности американских гособлигаций после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность десятилетних US Treasuries за неделю прибавила 11,7 базисных пункта и достигла 4,438%, причем в четверг показатель обновил максимум с октября 2007 года.

В прошлую среду Федрезерв оставил диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинс в пятницу отметила, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок.

Руководство ФРС будет придерживаться текущего курса для выполнения своих задач, и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики "совершенно не исключается", цитирует CNBC текст выступления Коллинс в штате Мэн.

Между тем член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сказала представителям банковской отрасли Колорадо, что в связи со слишком высокой инфляцией дальнейшее повышение ставок "наверняка будет целесообразным".

По ее словам, регулятор достиг значительных успехов в замедлении роста цен, но работа еще не закончена, пишет MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник в основном снижаются. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,76%, китайский CSI 300 снижается на 0,51%, гонконгский Hang Seng - на 1,24%, южнокорейский Kospi - на 0,53%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,26%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,47 за баррель, что на 0,19% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $90,17 за баррель, что на 0,16% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.