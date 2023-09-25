Поступления от акцизов на вино в бюджет РФ в 2024 г. могут вырасти в два раза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ заложило двукратное увеличение поступлений в бюджет 2024 года от акцизов на вино, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, в 2024 году в бюджет от винных акцизов может поступить 22 млрд 585,6 млн рублей против 11 млрд 110,3 млн рублей, предусмотренных на 2023 год. В последующие годы рост не будет таким резким. В 2025 году поступления могут увеличиться до 28 млрд 359 млн рублей, в 2026 году - до 29 млрд 810,9 млн рублей.

Речь идет об акцизах на вина, фруктовые вина, вина наливом (за исключением игристых вин, крепленого (ликерного) вина), плодовую алкогольную продукцию.

Кроме того, существенный рост поступлений предусмотрен и от акцизов на игристые вина - до 9 млрд 112,7 млн рублей в 2024 году против ожидаемых в 2023 году 4 млрд 902,9 млн рублей. В 2025 году предусмотрен рост до 11 млрд 321,9 млн рублей, в 2026 году - до 11 млрд 956,7 млрд рублей.

Как сообщалось, с 1 января 2023 году ставка акциза на тихие вина составляет 34 рубля за 1 литр против 33 рублей в прошлом году. В 2024 году предусмотрен их рост до 35 рублей, в 2025 году - до 36 рублей. Акциз на игристые вина с 1 января 2023 года был увеличен акциз до 45 рублей с 43 рубля за 1 литр. В 2024 году ставка должна повыситься до 47 рублей, в 2025 году - до 49 рублей.

В 2022 году производство вина в РФ увеличилось на 7 млн декалитров (дал) - с 43 млн до 50 млн дал. Отраслевые эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики производства российской винодельческой продукции и в 2023 году.