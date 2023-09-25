Бывшая CEO СП Mazda Sollers стала директором по легковым автомобилям "КАМАЗа"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывшая гендиректор дальневосточного совместного предприятия Mazda Sollers Елена Фролова назначена директором по легковым автомобилям ПАО "КАМАЗ", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Фролова родилась в Тольятти. Она заочно окончила Университет Российской академии образования (Москва) по специальности "Экономика", второе высшее образование получила по очно-заочной форме в Institute of Management Development (Швейцария) по специальности "Управление бизнесом".

С 1997 года она работала на "АвтоВАЗе", где прошла путь от рядового сотрудника бухгалтерии до руководителя департамента консолидированной финансовой отчётности по МСФО. С 2005 по 2011 год она занимала руководящие позиции в финансовом блоке "Соллерса", впоследствии была назначена на должность заместителя директора по финансам. С 2011 по 2016 год - заместитель директора по финансам и член правления "Форд Соллерс Холдинга". С 2016 по 2017 год - вице-президент по оперативному антикризисному управлению "АвтоВАЗа". С 2018 года - заместитель генерального директора по финансам и экономике компании "Соллерс". Предыдущие три года работала в должности генерального директора не действующего ныне совместного предприятия "Соллерса" и японской Mazda (ранее - ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", сейчас - ООО "Автомобильные индустриальные технологии").

Дальневосточный завод "Соллерса" в его бытность российско-японским СП выпускал автомобили с 2012 года. До весны 2022 года там производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год предприятие собрало и реализовало около 29 тыс. машин. В конце 2022 года "Соллерс" консолидировал 100% долей бывшего паритетного СП для его дальнейшего перезапуска с участием китайского партнера.