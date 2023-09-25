Кабмин заложил 21 млрд руб. на проект "Новая атомная энергетика" в трехлетнем бюджете

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный проект "Новая атомная энергетика", включающий развитие малых АЭС, получит около 21 млрд рублей бюджетных средств до 2026 года включительно, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024-2026 гг., с которой ознакомился "Интерфакс".

В текущем году объем средств составит почти 8,75 млрд руб. На следующий год предлагается предоставить 7,16 млрд руб. (против 8,42 млрд руб. в утвержденном в прошлом году бюджете на трехлетку), на 2025 год - 5,66 млрд руб. (вместо прежних 6,66 млрд руб.), на 2026 год - 8,15 млрд руб. (против планировавшихся 9,06 млрд руб.).

Как поясняется в документе, уменьшаются бюджетные ассигнования, в частности, на разработку "опытно-демонстрационных и промышленных ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым и натриевым теплоносителями для двухкомпонентной ядерной энергетической системы" (на 1,68 млрд руб. в 2024-2025 гг. в сравнении с утвержденным бюджетом, еще на 0,84 млрд руб. в 2026 году в сравнении с бюджетным прогнозом, который не публикуется). Также речь идет об уменьшении бюджетных средств на проект малой АЭС на базе установки "Шельф-М" и на пилотную атомную термоэлектрическую станцию теплоснабжения "Елена-АМ".

Как сообщал зимой 2022 года глава кабмина Михаил Мишустин, на проекты по созданию новой атомной энергетики планировалось выделить 40 млрд руб. на трехлетний период. Кроме того, речь шла о дополнительных 56 млрд руб. из средств ФНБ.

Проект "Новая атомная энергетика" включает в себя строительство АЭС малой мощности, создание технологической платформы безотходной энергетики с замкнутым топливным циклом, а также развитие рынка атомных технологий и создание нового ядерного топлива. Горизонт проекта - до 2030 года. Как сообщал ранее профильный вице-премьер Александр Новак, к этому сроку РФ планировала занять 20% доли рынка АЭС малой мощности и 24% рынка ядерного топлива.