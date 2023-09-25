"Зарубежгеология" прогнозирует увеличение годовой выручки в 2,6 раза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Зарубежгеология" (оператор зарубежных проектов Росгеологии) намерена существенно увеличить выручку в 2023 году, сообщается в материалах Росимущества.

Так, бюджет компании на 2023 год предполагает получение 442,08 млн рублей выручки (против 167,87 млн рублей годом ранее) и 23,05 млн рублей чистой прибыли (против 15,98 млн рублей в 2022 году). Таким образом, выручка может вырасти в 2,6 раза, чистая прибыль - на 44%.

Выручку компании в 2023 году формируют контракты на выполнение рекогносцировочных геологических работ на золото и декоративные камни, а также на оценку месторождений в Бенине; поисковых геологоразведочных работ на золото-медное оруденение в Эрдэнэтском районе Монголии; работ по ГИС-проекту "Прогнозно-металлогеническая карта Республики Судан", а также по геологическому и минералогическому картированию Центральноафриканской Республики.

Отмечается, что в 2024 году компания также планирует получить выручку свыше 400 млн рублей.