Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

"Зарубежгеология" прогнозирует увеличение годовой выручки в 2,6 раза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Зарубежгеология" (оператор зарубежных проектов Росгеологии) намерена существенно увеличить выручку в 2023 году, сообщается в материалах Росимущества.

Так, бюджет компании на 2023 год предполагает получение 442,08 млн рублей выручки (против 167,87 млн рублей годом ранее) и 23,05 млн рублей чистой прибыли (против 15,98 млн рублей в 2022 году). Таким образом, выручка может вырасти в 2,6 раза, чистая прибыль - на 44%.

Выручку компании в 2023 году формируют контракты на выполнение рекогносцировочных геологических работ на золото и декоративные камни, а также на оценку месторождений в Бенине; поисковых геологоразведочных работ на золото-медное оруденение в Эрдэнэтском районе Монголии; работ по ГИС-проекту "Прогнозно-металлогеническая карта Республики Судан", а также по геологическому и минералогическому картированию Центральноафриканской Республики.

Отмечается, что в 2024 году компания также планирует получить выручку свыше 400 млн рублей.

Судан Монголия Зарубежгеология Росгеология ЦАР Бенин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple запланировала увеличение производства в Индии в пять раз за 4-5 лет

Apple запланировала увеличение производства в Индии в пять раз за 4-5 лет

Мантуров анонсировал покупку завода Hyundai в Петербурге российским инвестором

Мантуров анонсировал покупку завода Hyundai в Петербурге российским инвестором

На платежках ЖКХ может появиться показатель экономии за счет энергоэффективности

На платежках ЖКХ может появиться показатель экономии за счет энергоэффективности

Решетников видит решение проблемы с курсом рубля в "аналоге китайской модели"

Решетников ожидает, что годовая инфляция в РФ будет на "видимом уровне" почти весь 2024 г.

Решетников ожидает, что годовая инфляция в РФ будет на "видимом уровне" почти весь 2024 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });