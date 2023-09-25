"ЭКСАР" сможет временно перестраховывать риски по торговым контрактам с госгарантиями внутри РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство разработало и внесло в Госдуму законопроект, согласно которому "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР") временно получит возможность перестраховывать риски по торговым кредитам, оформленным под правительственные гарантии внутри РФ.

Порядок организации перестраховочной защиты для "ЭКСАРа" и срок, на который вводятся антикризисные меры, должен определяться самим правительством, следует из пояснительной записки к законопроекту.

"На фоне расширения международных ограничительных мер происходит сокращение объема страхового покрытия со стороны коммерческих страховщиков, в том числе из иностранных государств, наблюдается дефицит перестраховочной емкости", - говорится в пояснительной записке к документу. Наделение АО "ЭКСАР" правом по перестрахованию торговых кредитов внутри РФ "служит временным антикризисным решением в целях поддержки российской экономики", а также "позволит существенно увеличить объем перестраховочной емкости по данному виду страхования для поддержания товарооборота между российскими компаниями", говорится в ней.

При этом "ЭКСАР" не меняет своего статуса, не становится классическим перестраховщиком, не должен получать лицензии ЦБ. Согласно законопроекту федеральный закон "Об организации страхового дела в РФ" в части временных полномочий к "ЭКСАРу" применяться не будет. Таким образом, компания сохранит статус госагента.

Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник на страховом рынке, "на дополнительный уровень перестраховочной защиты от "ЭКСАРа" смогут рассчитывать российские компании, которые связаны с внешнеторговой деятельностью, заключают контракты на условиях рассрочки платежа, и что важно – под гарантии правительства РФ. Таким образом, такое перестрахование к привычному коммерческому не имеет отношения, его можно рассматривать скорее как дополнительный инструмент для расширения системы госгарантий, объемы которого определяются возможностями и решениями Минфина РФ".

В перспективе, по его мнению, после создания "Европейской перестраховочной компании" (ЕПК) и становления этой компании, функции, которые временно предполагается возложить на "ЭКСАР", могут быть переданы ЕПК".

Как отмечается в правительственном законопроекте, антикризисная защита по перестрахованию от "ЭКСАРа" будет осуществляться "в отношении рисков неполучения платежа от лица, на котором лежит платежное обязательство в связи с контрактами, предусматривающими отсрочку или рассрочку платежа за поставленные на территории РФ товары, оказанные услуги, выполненные работы, переданные права на результаты интеллектуальной деятельности". Законопроект предполагает переход права регрессных требований от "ЭКСАРа" к правительству.

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также не окажет негативного влияния на финансовую устойчивость компании, говорится в пояснительной записке.

АО "ЭКСАР" создано в 2011 году как специализированный государственный институт поддержки экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций.