Аналитики ухудшили рекомендации для акций Nike, Urban Outfitters и Foot Locker

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Jefferies ухудшили рекомендации для акций ряда американских производителей одежды и обуви в связи с ожидаемым сокращением спроса на их продукцию.

Оценка для Urban Outfitters и Foot Locker Inc. была изменена с "покупать" на "держать". При этом прогнозная котировка для бумаг первой компании понижена на 26% - до $31, для второй - на 36%, до $18, сообщает MarketWatch.

"В начале года, мы верили, что новое руководство Foot Locker поможет ускорить темпы развития бизнеса, но этот процесс оказался медленнее, чем мы ожидали, - отмечается в аналитическом обзоре. - Что касается Urban Outfitters, мы видим определенные препятствия, которые могут сохраниться до конца 2025 года".

Jefferies также ухудшил рекомендацию для акций производителя спортивных товаров Nike Inc. с "покупать" до "держать", прогноз цены - со $140 до $100.

Эксперты предупреждают о "значительном риске для потребительских расходов" в ближайшее время из-за возобновления выплат по студенческим кредитам, которое произойдет 1 октября. Они опросили потребителей в США, имеющих непогашенную задолженность по студенческим кредитам, и выяснили, что 90% из них "хотя бы в некоторой степени обеспокоены тем, смогут ли они покрывать все свои ежемесячные расходы".

При этом самое большое сокращение покупок придется на одежду, обувь, аксессуары, рестораны и дорогостоящие товары. Свыше половины респондентов (52%) намерены снизить затраты на продукты питания за счет покупки более дешевых альтернатив, 39% планируют действовать так по отношению к одежде.

Среди опрошенных 70% планируют чаще делать покупки в дисконтных магазинах, в том числе большинство планирует переключить своё внимание на Walmart Inc., далее по популярности следуют Target Corp. и Dollar Tree. В связи с этим акции "Walmart остаются лучшим выбором", полагают аналитики Jefferies.

Котировки акций Nike снижаются в ходе предварительных торгов в понедельник на 1,5% (до $89,5), Urban Outfitters - на 3,9% (до $30,67) и Foot Locker - на 2,7% (до $17,28).