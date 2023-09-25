Минэнерго начало разработку нормативных документов для повышения тарифов майнерам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ начало подготовку проекта нормативного правового акта, который повысит тарифы на передачу электроэнергии для майнеров.

Соответствующий паспорт проекта появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 22 сентября. Его общественное обсуждение продлится до 11 октября, вступление в силу намечено на декабрь этого года.

Текста проекта пока нет, но в обосновании необходимости его разработки говорится о реализации поручений по итогам соответствующего совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Согласно комментариям, речь идет о введении критериев отнесения потребителей к майнерам, а также о введении для "данной категории потребителей повышенных тарифов на услуги по передаче электрической энергии". Согласно изложению целей регулирования, соответствующие повышающие коэффициенты будут применяться по решению региональных регуляторов.

В пояснении Минэнерго также отмечается, что отсутствие регулирования майнинга как вида деятельности приводит к "ввозу импортного энергоемкого мобильного оборудования для майнинга цифровых валют и исчерпанию в отдельных регионах энергетических мощностей, невозможности подключения к электроснабжению крупных инфраструктурных и социально значимых объектов".

Ведомство упоминает традиционно проблемный в этой связи регион – юго-восточную часть энергосистемы Сибири, а именно часть энергосистемы Иркутской области, Бурятии и Забайкалья, где "прогнозируется дефицит мощности более 700 МВт, обусловленный майнингом".

Предлагаемые изменения помогут определить порядок "идентификации объектов, на которых электрическая энергия используется в целях майнинга цифровых валют", отмечают разработчики.

Как сообщал "Интерфаксу" источник на энергорынке, знакомый с ходом обсуждения проблемы майнинга в ведомствах, на летних совещаниях на эту тему речь шла о потенциальном создании перечня оборудования, используемого для майнинга, в том числе размещаемого и в центрах обработки данных. Кроме того, Минэнерго, например, предлагало ввести обязательную маркировку майнингового оборудования, чтобы отслеживать его путь от ввоза на территорию РФ до места установки и использования.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщала, что тарифы на передачу электроэнергии для майнеров могут вырасти в два-пять раз в "проблемных" регионах – с дефицитом генерации, рисками энергоснабжения и проблемами с подключением потребителей.