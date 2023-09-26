Производитель домов на колесах Thor Industries сократил квартальную прибыль втрое

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американская Thor Industries, выпускающая "дома на колесах", в четвертом квартале 2023 финансового года снизила чистую прибыль более чем втрое из-за падения продаж в Северной Америке, тем не менее результат оказался лучше ожиданий экспертов.

Чистая прибыль компании в мае-июле составила $90,3 млн, или $1,68 в расчете на акцию, по сравнению с $280,9 млн, или $5,15 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Выручка упала на 28% - до $2,74 млрд, против $3,82 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $0,94 на акцию при выручке в $2,43 млрд.

"2023 финансовый год преподнес ряд проблем из-за более высоких процентных ставок, высокой инфляции, возросшей экономической неопределенности, продолжающихся ограничений в цепочке поставок и геополитических проблем", - сказал главный исполнительный директор Thor Industries Боб Мартин.

Компания представила прогноз на 2024 финансовый год, по которому выручка ожидается в диапазоне $10,5-11 млрд, прибыль в расчете на акцию - $6,25-7,25.

Рыночная стоимость Thor за последние три месяца уменьшилась на 6,8% (до $5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 0,9%.

Thor выпускает буксируемые и моторизованные жилые автофургоны под брендами Airstream, Heartland RV, Hymer, Jayco, Dutchmen и др.