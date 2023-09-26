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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Назначен новый управляющий директор "СПБ биржи"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Владимир Яровой назначен управляющим директором "СПБ биржи", в этой должности он будет курировать создание новых продуктов и рынков, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Яровой с ноября 2021 года занимал пост управляющего директора по деривативам "Московской биржи", где курировал департамент срочного рынка и управление внебиржевых производных финансовых инструментов.

В 2016-2021 годах он возглавлял отдел развития электронной дистрибуции подразделения электронных рынков Sberbank CIB в должности управляющего директора. До этого, с 2011 по 2016 год, Яровой был руководителем департамента валютного рынка "Мосбиржи".

Владимир Яровой Московская биржа СПБ биржа
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