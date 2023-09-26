Эксперты оценили затраты масложировой отрасли на маркировку в 1,8 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Маркировка растительного масла в РФ может привести к негативным последствиям для масложировой отрасли РФ и к повышению цен на ее продукцию. Только в первый год затраты на ее введение составят 1,8 млрд рублей с последующими ежегодными операционными расходами на обслуживание свыше 1 млрд рублей.

Такую оценку сделали в агентстве OleoScope на основе опроса представителей отрасли.

Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик OleoScope Кирилл Лозовой, опрос показал, что для введения маркировки подавляющему большинству масложировых компаний будет необходимо переоборудовать производственные линии.

"К примеру, стоимость оборудования для маркировки одной линии производством около 5 тыс. бутылок в час составит более 6 млн рублей. Затраты на цифровой код для каждой единицы продукции сравнимы с вложениями в строительство целого маслоэкстракционного предприятия. Каждые 50 копеек за код маркировки при выпуске 1,3 млрд единиц продукции выльются в 650 млн рублей для всей отрасли в год", - сказал он.

При этом не исключается, что в условиях санкционного давления могут возникнуть проблемы с техническим оснащением предприятий оборудованием, необходимым для нанесения и считывания кодов и его дальнейшим обслуживанием, поскольку зачастую оно производится недружественными странами.

Кроме того, маркировка приведет к увеличению себестоимости производства. Расходы на маркировку одной товарной единицы бутилированного подсолнечного масла составят 70 копеек, это почти 1% затрат на выпуск литровой бутылки масла.

"С учетом того, что подсолнечное масло потребляют порядка 95% всех домохозяйств, а рентабельность производства этого продукта относительно низкая, повышение отпускных цен на готовую продукцию в дальнейшем будет почти неизбежно, это ощутят на себе рядовые потребители", - считает аналитик.

Отметив, что заявленная цель маркировки – борьба с контрафактом, Лозовой заявил, что для масложировой отрасли эта тема неактуальна, поскольку вся продукция, выпускаемая на отечественных МЭЗах, "чистая".

"Масло производится внутри страны, легко отслеживается весь процесс его изготовления, каждый килограмм фиксируется на балансах предприятий, - сказал он. - Более того, по итогам нескольких веерных исследований рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, проведенных АНО "Роскачество", фактов фальсификации не зафиксировано, а, наоборот, установлено, что 70% исследованных масел оказались товарами повышенного качества".

Сославшись на мнение представителей отрасли, он сообщил, что необходимо тщательно изучить целесообразность введения обязательной маркировки растительных масел для сохранения потенциала отрасли и стабильной цены на полке в магазине.

В 2022 году в РФ было выпущено почти 8,15 млн тонн растительного масла, в том числе 6,1 млн тонн пришлось на подсолнечное масло, 949 тыс. тонн – на соевое, 1,04 млн тонн – на рапсовое.