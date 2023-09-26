Субсидии для авиакомпании "Аврора" в 2024-25 гг. составят по 6,7 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Субсидии на авиаперевозки по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, получателем которых является авиакомпания "Аврора", в 2024-2025 гг. составят по 6,7 млрд руб., в 2026 - более 7 млрд руб. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., с которым ознакомился "Интерфакс".

В текущем госбюджете субсидии для "Авроры" на 2024-2025 гг. были запланированы в большем размере - по 7,7 млрд руб. На 2023 год было заложено почти 7 млрд руб.

Как сообщалось, в целом на федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта", включающий субсидии на поддержку авиасообщения в РФ, в 2024 году предполагается выделить 29,2 млрд руб., в 2025 - 28,7 млрд руб. Это на 14% ниже относительно объемов, заложенных на этот период в действующем бюджете. В 2026 году субсидии запланированы на уровне 30,2 млрд руб., что на 10% меньше относительно бюджетного прогноза.

Субсидии на полеты между центральной частью страны, Дальним Востоком, Крымом (авиасообщение с полуостровом приостановлено) и Калининградом в 2024 году составят 10,3 млрд руб. против планировавшихся ранее 12,3 млрд руб., в 2025 году - 10 млрд руб. против 11,8 млрд руб. На 2026 год заложено 10,6 млрд руб.

Поддержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы также сократится: в 2024 году она составит 7,3 млрд руб. против планировавшихся 8,9 млрд руб., в 2025 году - 7,1 млрд руб. против 8,98 млрд руб. В 2026 году планируется выделить 7,6 млрд руб.

Субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на ближайшие три года заложены в объеме 4,1 млрд руб. ежегодно - как и предполагалось ранее.