Минфин предложил в 2024 г. сохранить расходы на покупку драгметаллов на уровне 2023 г.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает в 2024 г. ассигновать на приобретение драгметаллов и драгкамней 51,5 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., с которым ознакомился "Интерфакс".

Это соответствует лимиту на приобретение драгметаллов и драгкамней в 2023 г., но ранее Минфин оценивал расходы в будущем году на уровне 38,9 млрд рублей.

В 2025-26 гг. на эти цели планируется выделить 38,9 млрд рублей и 38,8 млрд рублей.

Поступления от реализации драгметаллов и драгкамней в будущем году снизятся с запланированных ранее 1,5 млрд рублей до 1 млрд рублей. В 2025 и 2026 г. реализация ожидается на таком же уровне.

Гохран, осуществляющий функции пополнения Госфонда и реализации его запасов, в течение нескольких последних лет, как правило, приобретает аффинированное золото, а продает - мелкоразмерные алмазы и бриллианты.