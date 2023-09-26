Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Минфин предложил в 2024 г. сохранить расходы на покупку драгметаллов на уровне 2023 г.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает в 2024 г. ассигновать на приобретение драгметаллов и драгкамней 51,5 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., с которым ознакомился "Интерфакс".

Это соответствует лимиту на приобретение драгметаллов и драгкамней в 2023 г., но ранее Минфин оценивал расходы в будущем году на уровне 38,9 млрд рублей.

В 2025-26 гг. на эти цели планируется выделить 38,9 млрд рублей и 38,8 млрд рублей.

Поступления от реализации драгметаллов и драгкамней в будущем году снизятся с запланированных ранее 1,5 млрд рублей до 1 млрд рублей. В 2025 и 2026 г. реализация ожидается на таком же уровне.

Гохран, осуществляющий функции пополнения Госфонда и реализации его запасов, в течение нескольких последних лет, как правило, приобретает аффинированное золото, а продает - мелкоразмерные алмазы и бриллианты.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития ждет пика укрепления рубля к июню - до 87,5 руб. за доллар

Минэкономразвития ждет пика укрепления рубля к июню - до 87,5 руб. за доллар

VK завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

VK завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

ЕАБР добился лицензии на разморозку средств, заблокированных на счете НРД в Euroclear

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств "недружественных" нерезидентов

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

Биржевые цены на бензин и дизтопливо развернулись вверх после недельного падения

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });