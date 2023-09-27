Фондовые индексы США резко снизились на фоне роста доходности гособлигаций

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов во вторник из-за роста доходности гособлигаций США до 16-летних максимумов и опасений по поводу китайской экономики.

Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов поднималась до 4,57%, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что Центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

"Рисковые активы, и в особенности акции, с трудом переваривают повышения ставок. Корреляция между стоимостью акций и доходностью гособлигаций снова стала отрицательной, что отражает принцип "хорошие новости - это плохие новости", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, инвесторы с тревогой следят за новостями из сектора недвижимости Китая.

Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве из-за невозможности расплатиться по долгам, достигшим на конец мая 668 млн юаней ($91 млн). Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж.

Также во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организации Conference Board, в сентябре упал до 103 пунктов с 108,7 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 105,5 пункта, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября прошлого года, составив 675 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в августе до 700 тыс. с ранее объявленного уровня.

Акции Thor Industries подешевели на 2,1%. Производитель "домов на колесах" в четвертом квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль более чем втрое из-за падения продаж в Северной Америке, хотя результат и оказался лучше ожиданий экспертов.

Стоимость бумаг Coty Inc. снизилась на 1,8% после того, как один из крупнейших мировых производителей косметики и парфюмерии объявил о намерении разместить 33 млн новых акций на Парижской фондовой бирже.

Цена бумаг Ford Motor опустилась на 1,2%. Американский автопроизводитель приостановил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электрокаров в штате Мичиган. Окончательное решение о судьбе завода, в который компания планировала инвестировать $3,5 млрд, пока не принято.

Рыночная стоимость T-Mobile US Inc. поднялась на 0,3% после того, как компания объявила о выплате дивидендов в размере 65 центов на акцию.

Капитализация Sportsman's Warehouse Holdings Inc. выросла на 6% после того, как ритейлер спортивных товаров и товаров для активного отдыха объявил о смене CEO. С 1 ноября компанию возглавит Пол Стоун, ранее отвечавший за розницу в ритейлере Cabela's Inc. Он сменит на этом посту Джозефа Шнайдера, который до конца года продолжит занимать должность председателя совета директоров.

Бумаги Cintas Corp. подешевели на 5,3%, хотя поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 8%.

Dow Jones Industrial Average опустился на 1,14% и составил 33618,88 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции ИТ-гигантов Apple Inc. и International Business Machines, подешевевшие на 2,3% и 2,2% соответственно. В плюсе закрылись бумаги всего двух компаний из 30, входящих в расчет индекса - Amgen и Travelers Cos.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 1,47% - до 4273,53 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,57% и составил 13063,61 пункта.