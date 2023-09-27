Цена нефти Brent приблизилась к $95 за баррель

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в среду после подъема накануне, вызванного снижениями опасений по поводу мировой экономики и ростом тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по московскому времени составляет $94,91 за баррель, что на $0,95 (1,01%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,67 (0,7%) - до $93,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,96 (1,06%) и составили $91,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $0,71 (0,8%) - до $90,39 за баррель.

Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи.

"Кажется, ничто не может помешать ралли цен на нефть, - отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Трейдеры на энергетическом рынке быстро распознают бычий тренд, и для того, чтобы его прервать, потребуется гораздо больше, чем сильный доллар и ослабление спроса".

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 по московскому времени в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.