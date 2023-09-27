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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

В России началась сертификация овощей на знак "Зеленый эталон"

В России началась сертификация овощей на знак "Зеленый эталон"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Роскачество-Органик" стало первым органом, получившим аккредитацию на сертификацию овощей с улучшенными характеристиками (так называемые "зеленые" овощи), сообщили "Интерфаксу" в АНО "Роскачество".

"На данный момент Роскачество получило уже более 10 заявок на сертификацию "зеленых" овощей, что свидетельствует о том, что не только государство, но и производители видят перспективу в этом направлении", - сказали в ведомстве.

В АНО напомнили, что с 1 марта 2023 года вступил в силу ГОСТ "Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Овощи тепличные. Общие технические требования и правила производства", который устанавливает технические требования и правила производства "зеленых" овощей (тепличные овощи с улучшенными характеристиками). Согласно стандарту, ужесточены требования к содержанию в них пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и нитратов по сравнению с действующими нормами.

Этот стандарт отражает все требования, которые содержатся в законе "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками", уточнили в Роскачестве.

Овощи, соответствующие требованиям стандарта, получают право маркироваться знаком соответствия "Зеленый эталон" после прохождения сертификации. Сведения об их производителях вносятся в реестр производителей сельхозпродукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками, который ведет Минсельхоз.

В организации также сообщили, что технический комитет по стандартизации ТК 708 "Экологическая маркировка" разработал уже 7 национальных стандартов на продукцию с улучшенными характеристиками.

Закон "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" (так называемая "зеленая" продукция) был принят в июне 2021 года и вступил в силу с 1 марта 2022 года.

Защищенный бренд отечественной экологически чистой - "зеленой" - продукции поручил правительству создать президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2019 году.

Минсельхоз Роскачество Роскачество-Органик
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