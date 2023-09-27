Росстат отметил рост производства легковых машин в августе на 20,7% к июлю

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В августе российский автопром продолжил восстанавливать производство: выпуск легковых автомобилей вырос в сравнении с июлем почти на 21%, грузовиков - более чем на 7%, сообщил Росстат.

За прошлый месяц в стране было произведено 49,6 тысячи легковых машин, что в 2 раза превышает показатель аналогичного месяца прошлого года и является лучшим результатом с февраля 2022 года. Тогда в России все ещё работали заводы иностранных автоконцернов, что позволило в феврале произвести 108 тысяч машин за месяц. По сравнению с июлем этого года рост производства легковых автомобилей в августе составил 20,7%. За 8 месяцев в стране выпущено 294 тысячи легковых автомобилей (-9,6% г/г).

Грузовиков в августе было собрано 13,3 тысячи штук (+19,8% г/г и +7,3% к июлю текущего года). Их выпуск с начала года увеличился на 10%, до 101 тысячи единиц.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце произведено 1,2 тысячи штук - на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23,3% больше, чем в июле этого.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта за август вырос год к году на 8,2%, до 15,3 тыс. единиц (+1,4% в сравнении с июлем 2023-го). За январь-август их выпущено 130 тысяч штук, что на 19,8% меньше, чем за аналогичные 8 месяцев прошлого года.

Российские автопроизводители - в частности, "АвтоВАЗ", "КАМАЗ" и "ГАЗ" - с двадцатых чисел июля уходили в ранее запланированные корпоративные отпуска, из которых вернулись к концу первой недели августа.

Низкую базу для сравнения производственных показателей российского автопрома в августе продолжил обеспечивать прошлогодний уход из страны работавших в стране иностранных автоконцернов, которые стали останавливать свои заводы и поставки в страну после начала военной операции на территории Украины. Так, в марте прошлого года выпуск легковых машин, по данным Росстата, обвалился в годовом выражении на 72,1% (до 40,9 тысячи) Наиболее глубокого падения он достиг в мае, за который в стане было собрано лишь чуть более 3,7 тысячи легковых автомобилей (-97% к маю-2021). После этого началось постепенное восстановление показателей отрасли.