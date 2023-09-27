Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Росстат отметил рост производства легковых машин в августе на 20,7% к июлю

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В августе российский автопром продолжил восстанавливать производство: выпуск легковых автомобилей вырос в сравнении с июлем почти на 21%, грузовиков - более чем на 7%, сообщил Росстат.

За прошлый месяц в стране было произведено 49,6 тысячи легковых машин, что в 2 раза превышает показатель аналогичного месяца прошлого года и является лучшим результатом с февраля 2022 года. Тогда в России все ещё работали заводы иностранных автоконцернов, что позволило в феврале произвести 108 тысяч машин за месяц. По сравнению с июлем этого года рост производства легковых автомобилей в августе составил 20,7%. За 8 месяцев в стране выпущено 294 тысячи легковых автомобилей (-9,6% г/г).

Грузовиков в августе было собрано 13,3 тысячи штук (+19,8% г/г и +7,3% к июлю текущего года). Их выпуск с начала года увеличился на 10%, до 101 тысячи единиц.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце произведено 1,2 тысячи штук - на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23,3% больше, чем в июле этого.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта за август вырос год к году на 8,2%, до 15,3 тыс. единиц (+1,4% в сравнении с июлем 2023-го). За январь-август их выпущено 130 тысяч штук, что на 19,8% меньше, чем за аналогичные 8 месяцев прошлого года.

Российские автопроизводители - в частности, "АвтоВАЗ", "КАМАЗ" и "ГАЗ" - с двадцатых чисел июля уходили в ранее запланированные корпоративные отпуска, из которых вернулись к концу первой недели августа.

Низкую базу для сравнения производственных показателей российского автопрома в августе продолжил обеспечивать прошлогодний уход из страны работавших в стране иностранных автоконцернов, которые стали останавливать свои заводы и поставки в страну после начала военной операции на территории Украины. Так, в марте прошлого года выпуск легковых машин, по данным Росстата, обвалился в годовом выражении на 72,1% (до 40,9 тысячи) Наиболее глубокого падения он достиг в мае, за который в стане было собрано лишь чуть более 3,7 тысячи легковых автомобилей (-97% к маю-2021). После этого началось постепенное восстановление показателей отрасли.

АвтоВАЗ ГАЗ КАМАЗ Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Зарплаты в России в июле выросли на 9,2% в реальном выражении

Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября разогналась до 0,28%, годовая превысила 5,8%

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории

Производитель техники для леспрома Ponsse завершил продажу российской "дочки"

Новак сообщил о рекомендациях нефтяникам по ценам на АЗС и объемам поставок аграриям

Минфин в III квартале разместил ОФЗ чуть более чем на 700 млрд рублей

Набиуллина привела аргумент против "китайского пути" для российского финрынка

Набиуллина привела аргумент против "китайского пути" для российского финрынка

Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется

Путин ждет от Минэнерго предложений по стабилизации рынка нефтепродуктов

Путин ждет от Минэнерго предложений по стабилизации рынка нефтепродуктов

Российские активы Knorr-Bremse по выпуску тормозных систем перешли к "Транскомпоненту"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });